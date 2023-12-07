Феєричний смак на святковому столі: рецепт качки з апельсинами на Новий рік
7 грудня 2023, 17:15Читать новость на русском
Джерело:Fajne gotowanie
Настала пора святкового сезону, а разом з тим час здивувати своїх гостей чимось особливим. Серед безлічі варіантів вишуканих страв особливе місце може зайняти качка з апельсинами.
Це витончений рецепт, який не тільки зачарує смакові рецептори, але і подарує вашій вечері атмосферу розкоші та святковості. Качка в апельсині – це справді смачний спосіб насолодитися чудовою їжею.
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Рецепт качки з апельсинами
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 8
– ціла качка (приблизно 2 кілограми);
– 4 столові ложки оливкової олії;
– 2 апельсини;
– 1 столова ложка меду;
– спеції: сіль, перець, подрібнений часник, розмарин.
Приготування:
- Змішайте в мисці оливкову олію, мед і спеції. Отриманою пастою змастіть качку, а решту висипте всередину качки.
- Закріпіть качку зубочистками.
- Добре почистіть апельсини. Вичавіть сік з половини апельсина та полийте ним качку, решту наріжте скибочками.
- Нагрійте духовку до 180 градусів.
- Викладіть качку в жаровню і запікайте 2 години.
- За 30 хвилин до закінчення запікання додайте до качки нарізані апельсини.