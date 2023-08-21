Солодка та п'янка – рецепт домашньої калганівки до будь-якого свята

Серед відомих домашніх наливок, однією з найпопулярніших є калганівка. Її легко приготувати вдома, а зберігати можна цілу зиму.

Калганівка – популярний алкогольний напій, який часто можна зустріти у шинку чи за домашнім застіллям. Калганівку готують з коріння калгана. Можна використовувати вже готову суміш "Калганівка", але смак може відрізнятися від бажаного.

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Наливку можна зберігати протягом довгого часу, в темновому і прохолодному місці.

Рецепт калганівки

Час: кілька місяців

– 1 літр горілки чи самогонки;– 1,5 – 3 чайних ложки сушеного кореня калгану;– 1 – 2 чайні ложки сушеного кореня солодки;– 5 штук кавових зерен;– цедра половини або цілого апельсину (краще свіжого);– 0,5 чайної ложки щепи дубової будь-якого обсмаження.

Приготування:

До домашньої самогонки чи горілки додаємо цедру апельсина.

Подрібнюємо, або мелемо корінь калгану, солодку, щепу та каву. Засипаємо цю суміш в бавовняний мішечок або чайний пакетик, добре закручуємо та відправляємо в банку.

Настоювати калганівку можна від декількох днів до місяця з періодичним збовтуванням вмісту.

Протягом настоювання куштуйте, і за вподобанням внесіть корективи в рецепт.

В результаті ви отримаєте напій благородного коньячного кольору з приємним ароматом і смаком.

Смачного!

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