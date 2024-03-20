Ви цього не очікували: суперфіналістка "МастерШеф" сказала, куди запхати гриби, щоб було смачно
20 березня 2024, 01:10Читать новость на русском
Джерело:olga_riabenko_
Гриби часто використовуються для фарширування. Зокрема, їх можна покласти у начинку для перців чи різноманітних рулетів.
Суперфіналістка "МастерШеф" Ольга Рябенко пропонує нафарширувати грибами кальмарів. Не сумнівайтеся, адже це буде дуже смачно.
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Кальмари з грибами
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 3
Інгредієнти:
– 3 кальмари;
– 300 грамів печериць;
– 1 цибулина;
– 150 грамів моцарели чи твердого сиру;
– петрушка, сіль, перець, оливкова олія до смаку.
Соус:
– 15 грамів петрушки;
– 15 грамів кропу;
– 15 грамів базиліку;
– сік половини лимона чи лайма;
– сіль, часник до смаку;
– 1 зубчик часнику;
– 75 мілілітрів оливкової олії.
Приготування:
- Кальмари промийте, почистьте та відваріть у киплячій воді впродовж 2 хвилини.
- Гриби та цибулю дрібно наріжте та обсмажте доти, доки не вийде вся волога. Посоліть, поперчіть та дайте охолонути.
- Натертий сир та порізану петрушку додайте до грибів із цибулею і гарно все змішайте.
- Начиніть кальмари та обсмажте на гарно розігрітій пательні по 1,5 хвилини з кожного боку до золотавої скоринки.
- Для соусу всі інгредієнти перебийте в блендері та доведіть до смаку.