15 хвилин і готово: домашня карамель до випічки чи до кави

23 червня 2023, 17:13
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Смачні домашні рецепти

Чимало популярних десертів складаються з карамелі. В магазинах можна придбати її готовою, але склад такого продукту бажає кращого. Ми дібрали рецепт, який допоможе приготувати її власноруч.

Домашня карамель – чудовий варіант для випічки, десерту чи просто до напою: гарячого чи холодного.

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Щоб карамель вийшла вдалою, потрібно дотримуватися технології її приготування, а саме температурного режиму. Вона буде готовою буквально за 15 хвилин, а от час на стабілізацію буде від 3 – 4 годин.

Рецепт домашньої карамелі

  • Час: 15 хвилин 
  • Порції: 300 – 400 грамів
Інгредієнти:
 – 240 грамів цукру;
 – 50 г холодного масла 82% жирності;
 – 200 г гарячих вершків 30 – 33% жирності;
 – сіль (за бажанням).

Приготування:

  • ️В широку каструлю з товстим дном висипаємо цукор.
  • ️Вмикаємо середній вогонь і доводимо цукор до повного розтоплення. Доводимо цукор до янтарного кольору.
  • ️Зменшуємо вогонь до мінімуму, додаємо холодне масло, добре перемішуємо, обережно, буде бурлити.
  • ️Додаємо гарячі вершки, поступово, перемішуємо також обережно.
  • ️Даємо ще хвилинку на вогні карамелі прокипіти, знімаємо з вогню, збиваємо блендером для ідеальної текстури, переливаємо в зручний посуд для охолодження, накриваємо плівкою в контакт.
  • Карамель готова.

Смачного!

️Охолоджуємо на поверхні до кімнатної температури, потім кладемо в холодильник.

️Термін зберігання такої карамелі понад місяць. Якщо хочете солону карамель – додайте 3 грами солі на етапі вливання вершків.

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Автор: Богданна Рибак