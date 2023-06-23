15 хвилин і готово: домашня карамель до випічки чи до кави
Джерело:Смачні домашні рецепти
Чимало популярних десертів складаються з карамелі. В магазинах можна придбати її готовою, але склад такого продукту бажає кращого. Ми дібрали рецепт, який допоможе приготувати її власноруч.
Домашня карамель – чудовий варіант для випічки, десерту чи просто до напою: гарячого чи холодного.
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Щоб карамель вийшла вдалою, потрібно дотримуватися технології її приготування, а саме температурного режиму. Вона буде готовою буквально за 15 хвилин, а от час на стабілізацію буде від 3 – 4 годин.
Рецепт домашньої карамелі
- Час: 15 хвилин
- Порції: 300 – 400 грамів
– 240 грамів цукру;
– 50 г холодного масла 82% жирності;
– 200 г гарячих вершків 30 – 33% жирності;
– сіль (за бажанням).
Приготування:
- ️В широку каструлю з товстим дном висипаємо цукор.
- ️Вмикаємо середній вогонь і доводимо цукор до повного розтоплення. Доводимо цукор до янтарного кольору.
- ️Зменшуємо вогонь до мінімуму, додаємо холодне масло, добре перемішуємо, обережно, буде бурлити.
- ️Додаємо гарячі вершки, поступово, перемішуємо також обережно.
- ️Даємо ще хвилинку на вогні карамелі прокипіти, знімаємо з вогню, збиваємо блендером для ідеальної текстури, переливаємо в зручний посуд для охолодження, накриваємо плівкою в контакт.
- Карамель готова.
Смачного!
️Охолоджуємо на поверхні до кімнатної температури, потім кладемо в холодильник.
️Термін зберігання такої карамелі понад місяць. Якщо хочете солону карамель – додайте 3 грами солі на етапі вливання вершків.Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати домашні сирники за нашим рецептом. До речі, їх можна полити карамеллю.