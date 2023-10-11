Традиційна та старовинна страва Житомирщини: ви обов'язково приготуєте цей смаколик

Карасі у сметані – це традиційна страва, яку готують у житомирському регіоні України. Цей край славиться своєю багатою кулінарною спадщиною.

Карасі – це саме той продукт, який вже здавна готують в Україні. У старовину навіть існувала приказка: "Добра риба карасі: або продаси, або сам з’їси". Це просто та доступна страва, яку приготує кожен.

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Рецепт карасів у сметані

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 2

– 600 грамів карасів;– 4 столові ложки вершкового масла;– 1 столова ложка пшеничних сухарів;– 2 столові ложки пшеничного борошна;– 1,5 склянки сметани;– 1 кілограм картоплі;– перець, сіль до смаку.

Приготування:

Ретельно очистіть рибу від луски й плавників, видаліть нутрощі й зябра.

Далі рибу необхідно промити під проточною водою та обсушити паперовими рушниками.

Натріть їх спеціями та обкачайте у борошні з усіх боків.

На пательні розігрійте 1 столову ложку олії та обсмажте карасі до рум'яного кольору.

Підсмажену рибу обкладіть кружальцями вже смаженої картоплі та залийте сметаною.

Зверху посипте страву сухарями та збризніть розтопленим вершковим маслом.

Запікайте у розігрітій до 160 градусів духовці 20-30 хвилин, в залежності від розміру.

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