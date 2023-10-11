Традиційна та старовинна страва Житомирщини: ви обов'язково приготуєте цей смаколик
11 жовтня 2023, 20:22Читать новость на русском
Джерело:Українська кухня
Карасі у сметані – це традиційна страва, яку готують у житомирському регіоні України. Цей край славиться своєю багатою кулінарною спадщиною.
Карасі – це саме той продукт, який вже здавна готують в Україні. У старовину навіть існувала приказка: "Добра риба карасі: або продаси, або сам з’їси". Це просто та доступна страва, яку приготує кожен.
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Рецепт карасів у сметані
- Час: 1 година
- Порцій: 2
– 600 грамів карасів;
– 4 столові ложки вершкового масла;
– 1 столова ложка пшеничних сухарів;
– 2 столові ложки пшеничного борошна;
– 1,5 склянки сметани;
– 1 кілограм картоплі;
– перець, сіль до смаку.
Приготування:
- Ретельно очистіть рибу від луски й плавників, видаліть нутрощі й зябра.
- Далі рибу необхідно промити під проточною водою та обсушити паперовими рушниками.
- Натріть їх спеціями та обкачайте у борошні з усіх боків.
- На пательні розігрійте 1 столову ложку олії та обсмажте карасі до рум'яного кольору.
- Підсмажену рибу обкладіть кружальцями вже смаженої картоплі та залийте сметаною.
- Зверху посипте страву сухарями та збризніть розтопленим вершковим маслом.
- Запікайте у розігрітій до 160 градусів духовці 20-30 хвилин, в залежності від розміру.