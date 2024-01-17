Незмінна класика у новому виконанні: як приготувати карбонару з куркою
17 січня 2024, 19:10Читать новость на русском
Джерело:Fajne gotowanie
В світі кулінарії завжди є місце для традицій та їх вдосконалення. Класичні страви, такі як карбонара, завоювали свою любов серед тисячі сердець. Як приготувати власну версію цього шедевра – карбонару з куркою.
Традиційна італійська карбонара не обов'язково повинна містити панчетту. Цю страву можна приготувати куркою. Дізнайтеся, що ще можна додати до улюбленої страви.
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Карбонара з куркою
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 2
– 250 грамів спагетті;
– 2 столові лодки олії;
– 1 цибулина;
– 3 зубчики часнику;
– 50 грамів сиру пармезан;
– 180 грамів вершків;
– 2 філе;
– пів пучка петрушки.
Приготування:
- Зваріть макарони al dente.
- У сковороді розігрійте олію і обсмажте нарізану кубиками курку.
- Обсмажене м'ясо відкладіть в сторону, а в тій же сковороді обсмажте дрібно нарізану цибулю і продавлений часник.
- Додайте в сковороду обсмажену раніше курку.
- Влийте вершки і варіть 10 хвилин.
- Додайте тертий сир, готуйте ще 7 хвилин.
- Коли соус трохи загусне, додайте відварені макарони.
- Викладіть макарони на блюдо і щедро посипте подрібненою петрушкою.