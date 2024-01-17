Незмінна класика у новому виконанні: як приготувати карбонару з куркою

17 січня 2024, 19:10
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Джерело:

Fajne gotowanie

В світі кулінарії завжди є місце для традицій та їх вдосконалення. Класичні страви, такі як карбонара, завоювали свою любов серед тисячі сердець. Як приготувати власну версію цього шедевра – карбонару з куркою.

Традиційна італійська карбонара не обов'язково повинна містити панчетту. Цю страву можна приготувати куркою. Дізнайтеся, що ще можна додати до улюбленої страви.

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Карбонара з куркою

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 2

Незмінна класика / Фото unsplash

Інгредієнти:
– 250 грамів спагетті;
– 2 столові лодки олії;
– 1 цибулина;
– 3 зубчики часнику;
– 50 грамів сиру пармезан;
– 180 грамів вершків;
– 2 філе;
– пів пучка петрушки.

Приготування:

  1. Зваріть макарони al dente.
  2. У сковороді розігрійте олію і обсмажте нарізану кубиками курку.
  3. Обсмажене м'ясо відкладіть в сторону, а в тій же сковороді обсмажте дрібно нарізану цибулю і продавлений часник.
  4. Додайте в сковороду обсмажену раніше курку.
  5. Влийте вершки і варіть 10 хвилин.
  6. Додайте тертий сир, готуйте ще 7 хвилин.
  7. Коли соус трохи загусне, додайте відварені макарони.
  8. Викладіть макарони на блюдо і щедро посипте подрібненою петрушкою.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська