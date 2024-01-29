Це збереже ідеальну структуру: скільки часу пекти картоплю в духовці

Що може бути смачніше та більш ароматним, ніж хрустка печена картопля, приготована вдома? Цей простий, але надзвичайно смачний гарнір завжди знаходить своє особливе місце на столі.

Таку картоплю можна подати на сімейний обід або святкове застілля. Це універсальний супутник будь-якої головної страви. Кілька секретів – і ваш гарнір точно буде близьким до ідеалу.

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Температура та час

Час випікання залежить від того, наскільки стара картопля і який у неї розмір. Середній час становить 35 хвилин при температурі 185 градусів. Молоду картоплю запікати потрібно менше, приблизно 25 хвилин.

Рецепт печеної картоплі

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порцій: 4

Особливий смак / Фото unsplash

– 1 кілограм картоплі;– приправа для картоплі до смаку;– паприка до смаку;– сіль до смаку;– олія.

Приготування:

Картоплю ретельно вимийте і наріжте на вісім частин. Потім перекладіть її у форму для запікання, рясно збризніть олією та посипте спеціями. Накрийте форму алюмінієвою фольгою та поставте в розігріту духовку. Випікайте при 185 градусах близько 40 хвилин – поки картопля гарно не підрум'яниться. Подавайте гарячою.

Чи потрібно відварювати картоплю перед запіканням

До цього прийому можна вдатися, якщо потрібно зменшити час запікання. Треба спочатку відварити картоплю у підсоленій воді впродовж 10 – 15 хвилин, а потім перед запіканням змішати зі спеціями. Потім просто поставте її в духовку на 15 хвилин – і все готове!

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