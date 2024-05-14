Картопля на грилі: простий рецепт, який під силу кожному
14 травня 2024, 23:55Читать новость на русском
Джерело:moje gotowanie
Картопля на грилі з маслом і спеціями – неймовірний гарнір. Вона чудово доповнює сосиски чи шашлики.
Така картопля поєднується з різними видами м'яса, салатами та овочами на грилі. Готувати її дуже легко, а смак – просто неперевершений!
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Картопля на грилі
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
– 50 грамів масла;
– 1 кілограм картоплі;
– розмарин до смаку;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Масло з’єднайте із розмарином та спеціями.
- Вимийте картоплю. Це потрібно зробити особливо ретельно, оскільки вона буде подаватися в шкаралупі.
- Доведіть воду до кипіння у великій каструлі та всипте туди картоплю приблизно на 10 хвилин.
- Після закінчення цього часу злийте воду та залишіть вистигати.
- Картоплю натріть маслом, розмарином і спеціями. Її можна надрізати або наколоти виделкою, але це не обов'язково. Акуратно загорніть їх в алюмінієву фольгу.
- Покладіть картоплю у фользі на решітку приблизно на 30 хвилин. Час від часу її варто перевертати.
- Час запікання картоплі на грилі залежить від її розміру. Перевірити м’якість можна дерев'яною паличкою або вилкою.