Ідеальний гарнір для відпочинку на природі – рецепт запеченої картоплі

Вже спланували відпочинок з рідними чи друзями з шашликами та мангалом, але не знаєте, як правильно приготувати на картоплю? У нас є перевірений рецепт.

Без картоплі не обходиться жодне застілля: вдома її можна відварити або запекти в духовці, а на природі – приготувати на мангалі.

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Картоплю можна викласти на решітку, нанизати на шампури чи запекти у фользі. 24 канал підготував рецепт, який підійде на решітці чи на шампурах.

Рецепт картоплі на мангалі

Час: 30 – 40 хвилин

– картопля;– олія;– часник;– сухі спеції до картоплі.

Приготування:

Ретельно миємо картоплю, розрізаємо грубими шматками. Перекладаємо в пакет, або глибоку миску.

Додаємо вичавлений часник, олію, спеції та сіль. Ретельно все перемішуємо та залишаємо на 5 – 10 хвилин.

Нанизуємо картоплю на шампури, або викладаємо на сітку. Обсмажуємо на мангалі до готовності.

Смачного!

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