З трендів Тік ток до світової популярності: як кавовий напій дальгона підкорив світ

1 липня 2023, 10:19
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Джерело:

Смачні домашні рецепти

Якщо у вас під рукою є розчинна кава, цукор і вода – напій вийде за лічені хвилини. Він чудово підійде як до сніданку, так і посеред спекотного дня.

Кава дальгона – це кавовий напій, який став популярним спочатку в соцмережі Тік ток, а зараз його подають у кожній кав'ярні Америки.

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Основа напою розчинна кава. Також за допомогою ручного електричного вінчика приготувати каву дальгона буде в рази зручніше та практичніше.

Рецепт кави дальгона

  • Час: 2 хвилини
  • Порції: 2
Інгредієнти:
  – 4 пакетики розчинної кави (2 столові ложки);
 – 2 столові ложки цукру;
 – 2 столові ложки кипʼятку;
 – лід;
 – молоко;
 – мелена кориця.

Приготування:

  • У середній мисці змішайте цукор, каву та воду.
  • Використовуючи ручний міксер або вінчик, енергійно збивайте, доки суміш не стане шовковистою та блискучою.
  • Потім продовжуйте збивати, доки вона не загусне та не стане стабільною.
  • Наповніть склянку більшою частиною льодом і молоком, потім нанесіть і перемішайте збиту кавову суміш зверху. За бажанням перемішайте, перш ніж пити.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак