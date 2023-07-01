З трендів Тік ток до світової популярності: як кавовий напій дальгона підкорив світ

Якщо у вас під рукою є розчинна кава, цукор і вода – напій вийде за лічені хвилини. Він чудово підійде як до сніданку, так і посеред спекотного дня.

Кава дальгона – це кавовий напій, який став популярним спочатку в соцмережі Тік ток, а зараз його подають у кожній кав'ярні Америки.

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Основа напою розчинна кава. Також за допомогою ручного електричного вінчика приготувати каву дальгона буде в рази зручніше та практичніше.

Рецепт кави дальгона

Час: 2 хвилини

2 хвилини Порції: 2

– 4 пакетики розчинної кави (2 столові ложки);– 2 столові ложки цукру;– 2 столові ложки кипʼятку;– лід;– молоко;– мелена кориця.

Приготування:

У середній мисці змішайте цукор, каву та воду.

Використовуючи ручний міксер або вінчик, енергійно збивайте, доки суміш не стане шовковистою та блискучою.

Потім продовжуйте збивати, доки вона не загусне та не стане стабільною.

Наповніть склянку більшою частиною льодом і молоком, потім нанесіть і перемішайте збиту кавову суміш зверху. За бажанням перемішайте, перш ніж пити.

Смачного!

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