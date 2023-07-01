З трендів Тік ток до світової популярності: як кавовий напій дальгона підкорив світ
1 липня 2023, 10:19Читать новость на русском
Джерело:Смачні домашні рецепти
Якщо у вас під рукою є розчинна кава, цукор і вода – напій вийде за лічені хвилини. Він чудово підійде як до сніданку, так і посеред спекотного дня.
Кава дальгона – це кавовий напій, який став популярним спочатку в соцмережі Тік ток, а зараз його подають у кожній кав'ярні Америки.
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Основа напою розчинна кава. Також за допомогою ручного електричного вінчика приготувати каву дальгона буде в рази зручніше та практичніше.
Рецепт кави дальгона
- Час: 2 хвилини
- Порції: 2
– 4 пакетики розчинної кави (2 столові ложки);
– 2 столові ложки цукру;
– 2 столові ложки кипʼятку;
– лід;
– молоко;
– мелена кориця.
Приготування:
- У середній мисці змішайте цукор, каву та воду.
- Використовуючи ручний міксер або вінчик, енергійно збивайте, доки суміш не стане шовковистою та блискучою.
- Потім продовжуйте збивати, доки вона не загусне та не стане стабільною.
- Наповніть склянку більшою частиною льодом і молоком, потім нанесіть і перемішайте збиту кавову суміш зверху. За бажанням перемішайте, перш ніж пити.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати домашнє морозиво крем-брюле за нашим рецептом.