Покращить настрій та чудово зігріє: покроковий рецепт зимової кави
9 січня 2024, 21:11Читать новость на русском
Джерело:Papilot
З приходом морозів ми змінюємо не тільки гардероб, а й меню. Трансформацій може зазнати навіть звичайний та улюблений для кожного з нас напій.
Якщо ви кавоман, то обов’язково варто приготувати пряну каву в зимовому варіанті. Це неймовірно смачно та точно незабутньо. Ароматний еспресо, збагачений нотками кориці, кардамону та карамелі, – це напій, який неможливо залишити без уваги.
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Пряна кава з домашньою карамеллю і збитими вершками
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
– 120 грамів цукру;
– 90 грамів вершкового масла;
– 110 мілілітрів вершків для збивання.
Приготування:
- У невелику каструлю насипте цукру.
- Рівномірно розподіліть по всій поверхні і нагрійте на середньому вогні.
- Зачекайте, поки суміш зарум’яниться, а потім додайте масло. Зменшіть вогонь.
- Коли масло розтане, додайте до суміші жирні вершки.
- Інтенсивно перемішуйте, поки суміш не загусне.
- Помістіть 2 столові ложки карамелі в улюблену чашку.
- Посипте його дрібкою свіжомеленого кардамону і кориці.
- Потім налийте подвійний еспресо в чашку.
- Прикрасьте каву збитими вершками.
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