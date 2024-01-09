Покращить настрій та чудово зігріє: покроковий рецепт зимової кави

9 січня 2024, 21:11
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Джерело:

Papilot

З приходом морозів ми змінюємо не тільки гардероб, а й меню. Трансформацій може зазнати навіть звичайний та улюблений для кожного з нас напій.

Якщо ви кавоман, то обов’язково варто приготувати пряну каву в зимовому варіанті. Це неймовірно смачно та точно незабутньо. Ароматний еспресо, збагачений нотками кориці, кардамону та карамелі, – це напій, який неможливо залишити без уваги.

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Пряна кава з домашньою карамеллю і збитими вершками

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 120 грамів цукру;
– 90 грамів вершкового масла;
– 110 мілілітрів вершків для збивання.

Приготування:

  1. У невелику каструлю насипте цукру.
  2. Рівномірно розподіліть по всій поверхні і нагрійте на середньому вогні.
  3. Зачекайте, поки суміш зарум’яниться, а потім додайте масло. Зменшіть вогонь.
  4. Коли масло розтане, додайте до суміші жирні вершки.
  5. Інтенсивно перемішуйте, поки суміш не загусне.
  6. Помістіть 2 столові ложки карамелі в улюблену чашку.
  7. Посипте його дрібкою свіжомеленого кардамону і кориці.
  8. Потім налийте подвійний еспресо в чашку.
  9. Прикрасьте каву збитими вершками.

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська