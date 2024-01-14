Шедевр турецької кухні: здивуйте рідних справжнім Адана-кебабом – автентичний рецепт

14 січня 2024, 21:34
Читать новость на русском

Джерело:

katlin_stay

Страви турецької кухні є не надто складними у приготуванні. Як не дивно, більшість інгредієнтів – цілком звичні для українців.

Зокрема, радимо приготувати Адана-кебаб. Він вам точно сподобається.

Вам сподобається Смачніша, ніж ковбаса: готуємо надзвичайну домашню шинку – елементарний рецепт

Адана-кебаб 

  • Час: 55 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів м'яса;
– 1 гострий червоний перець;
– 1 перець Капі або болгарський;
– 2 цибулини;
– 2 томати;
– петрушка, паприка, чорний перець, сіль до смаку;
– лаваш.

Приготування:

  1. Подрібніть ножем чи блендером овочі – 1 гострий перець, 1 солодкий перець, половину помідора та половину цибулини. Наріжте декілька гілочок петрушки й теж додайте до миски.
  2. М'ясо перетворіть на фарш за допомогою ножа або м'ясорубки.
  3. Об'єднайте фарш з овочами та додайте спеції. Ретельно відбийте суміш декілька хвилин, щоб фарш став єдиною масою. Завдяки цьому кебаб при приготуванні не розпадеться.
  4. Розділіть фарш на 4 однакові кульки. Наштрикніть їх на шпажки, формуючи кебаби. Обов'язково ретельно защіплюйте краї.
  5. Випікайте в розігрітій до 200 градусів духовці 30 хвилин – по 15 з кожного боку.
  6. Поки кебаби випікаються, приготуйте салат. Наріжте кільцями 1,5 цибулини. До неї додайте нарізану петрушку та сіль. Все ретельно перемішайте і дайте настоятись 15 хвилин.
  7. Готові кебаби зніміть зі шпажок. При подачі покладіть кебаб на лаваш, а зверху викладіть нарізані помідори та салат з цибулі.

Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати смачний сніданок за 15 хвилин – суперфіналістка "МастерШеф" розповіла, як його готує вона.
Автор: Ольга Котів