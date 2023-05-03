Давній гуцульський рецепт – готуємо коломийські книдлі з картоплі

Якщо ви були в Коломиї, точно повинні були скуштувати гуцульські книдлі з сирої картоплі та ароматною засмажкою з цибулі та шпонедру.

Коломийські книдлі – цікавий і давній гуцульський рецепт, який смакуватиме як з домашньою сметаною, так і з грибною чи м'ясною засмажкою.

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Гуцульська кухня сповнена смачних поєднань з простих і доступних інгредієнтів. Книдлі з картполі надзвичайно ситні, їх готували ще наші прабабусі.

Рецепт коломийських книдлів

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів сирої картоплі;

– 400 грамів картоплі вареної в мундирі;

– 4 чайна ложка крохмалю;

– 1 яйце;

– сіль, перець.

Для зажарки:

– 90 грамів сала чи бекону

– 130 грамів цибулі

– копчена паприка;

– 100 грамів холодної води+ 2 чайні ложки крохмалю.

Приготування:

У велику тарілку, на дрібній тертці, натираємо сиру картоплю. Віджимаємо та зливаємо зайву рідину. Натираємо туди ж очищену зварену в мундирі картоплю. Додаємо яйце, крохмаль, сіль та перець.

Вимішуємо, та виліплюємо невеликого розміру книдлі.

Нагріваємо воду до кипіння, щоб книдлі не розварились: змішуємо 2 чайні ложки крохмалю із холодною водою, та вливаємо в окріп. А після закидаємо книдлі.

Вони мають вспливсти, і після цього проварюємо їх ще 3 – 4 хвилини на середньому вогні. Та дістаємо їх шумовкою.

Для зажарки нарізаємо сало, або бекон. Смажимо 3 – 4 хвилини, додаємо цибулю, копчену паприку, і готуємо ще 5 – 6 хвилин.

В тарілку кладемо книглі, викладаємо поверх шкварки, та поливаємо сметаною.

Смачного!