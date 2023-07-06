Накидали у банку ягід та закрутили: компот з черешні – готується за лічені хвилини
6 липня 2023, 20:15Читать новость на русском
Джерело:smaker
Солодка, пружна та запашна черешня – незабутній атрибут літа. Збережіть п'янкі літні спогади у вигляді неймовірного, а головне простого компоту з черешень.
Смачні, солодкі черешні, закриті в банку, призначені для того, щоб смакувати ними взимку. Компот, приготований за цим рецептом – це два в одному: соковиті ягоди та чудовий напій. Обережно – викликає звикання!
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Рецепт компоту з черешні
- Час: 30 хвилин
- Порцій: у розрахунку на 1 літрову банку
– черешні;
– цукор (4 столові ложки на літрову банку);
– вода.
Приготування:
- Черешні ретельно промийте, обсушіть і видаліть плодоніжки.
- Розкладіть плоди в стерилізовані літрові банки.
- У кожну банку додаємо по 4 столові ложки цукру.
- Черешні, засипані цукром, залийте теплою кип'яченою водою так, щоб вона їх покрила, і нещільно закрийте банки ошпареними підсушеними кришками.
- Пастеризуйте банки з черешнями: виставте їх в каструлю, вистелену тканиною, залийте теплою водою на 3/4 висоти банки, доведіть до кипіння і з цього моменту пастеризуйте 20 – 25 хвилин на слабкому вогні.
- Після закінчення цього часу банки з вишнею дістаньте з каструлі, закрутіть кришками і залиште остигати, перевернувши догори дном.
Коли охолонуть, не забудьте віднести в комору.Обов'язково заготуйте на довгу зиму огірки. А щоб отримати ідеальний результат, скористайтеся цим рецептом.