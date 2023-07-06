Накидали у банку ягід та закрутили: компот з черешні – готується за лічені хвилини

Солодка, пружна та запашна черешня – незабутній атрибут літа. Збережіть п'янкі літні спогади у вигляді неймовірного, а головне простого компоту з черешень.

Смачні, солодкі черешні, закриті в банку, призначені для того, щоб смакувати ними взимку. Компот, приготований за цим рецептом – це два в одному: соковиті ягоди та чудовий напій. Обережно – викликає звикання!

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Рецепт компоту з черешні

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: у розрахунку на 1 літрову банку

Прекрасний напій / Фото smaker

– черешні;– цукор (4 столові ложки на літрову банку);– вода.

Приготування:

Черешні ретельно промийте, обсушіть і видаліть плодоніжки.

Розкладіть плоди в стерилізовані літрові банки.

У кожну банку додаємо по 4 столові ложки цукру.

Черешні, засипані цукром, залийте теплою кип'яченою водою так, щоб вона їх покрила, і нещільно закрийте банки ошпареними підсушеними кришками.

Пастеризуйте банки з черешнями: виставте їх в каструлю, вистелену тканиною, залийте теплою водою на 3/4 висоти банки, доведіть до кипіння і з цього моменту пастеризуйте 20 – 25 хвилин на слабкому вогні.

Після закінчення цього часу банки з вишнею дістаньте з каструлі, закрутіть кришками і залиште остигати, перевернувши догори дном.

Коли охолонуть, не забудьте віднести в комору.

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