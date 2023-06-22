Закрийте літо у банку: компот з полуниці – особливо легкий рецепт

22 червня 2023, 21:45
Читать новость на русском

Джерело:

przyslij przepis

Це найкращий спосіб приготування домашнього компоту з полуниці на зиму. Рецепт настільки простий, що зварити компот зможе навіть дитина.

Цей компот завжди виходить смачним, хоч складається лише з двох інгредієнтів. Все, що вам знадобиться – це банка, полуниця та цукор.

Цікаво Готують у всьому світі: як куряче м'ясо стало основою багатьох страв у різних кухнях

Рецепт полуничного компоту

  • Час: 60 хвилин
  • Порцій: 2

Солодкий напій / Фото przyslij przepis

Інгредієнти:
– 500 грамів полуниці;
– 3 склянки води;
– 1 склянка цукру.

Приготування:

  • Помийте полуницю та видаліть плодоніжки. Обовязково робіть це у такому порядку, в іншому випадку ягода "набере" багато води.
  • Підготуйте банки і кришки. Вони повинні бути ідеально чистими, бажано ошпареними окропом. Використовуйте лише непошкоджені банки та кришки.
  • Рівномірно розподіліть полуницю по банках.
  • Закип'ятіть воду з цукром і залийте окропом полуницю.
  • Відразу закрийте банки.
  • Дно каструлі вистеліть кухонним рушником і розставте банки. Залийте холодною водою на 1/2 висоти і пастеризуйте на повільному вогні приблизно 15 хвилин.
  • Зніміть з вогню і залишіть у воді до охолодження, потім переверніть догори дном на кілька годин.

Порада
Кількість цукру можна збільшити або зменшити до смаку. Пам’ятайте, що консерви з невеликою кількістю цукру можуть зіпсуватися.

Інші ідеї, що можна приготувати з полуниці, перегляньте тут.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська