Готуйтеся до вражень: цей рецепт компоту з вишні – просто блаженство

Вишневий компот – один з найприємніших спогадів дитинства. Також цей напій чудово підійде для святкового столу.

Вишневий компот – чудова ідея для смачного вживання вишні поза сезоном. Це досить кислі фрукти, тому ми рідко їмо їх "прямо з дерева". Вони ідеально підходять для консервації.

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Рецепт компоту з вишні

Час: 1 година

Порцій: 4

Надзвичайний напій / Фото ania gotuje

– 1 кілограм вишні;– 500 мілілітрів води;– 200 грамів цукру.

Приготування:

Вишні очистіть від кісточок.

З води і цукру приготуйте сироп: в каструлю налийте воду, додайте цукор, помішуйте і доведіть до кипіння.

Цукор повинен повністю розчинитися.

Отриманий сироп кип'ятіть близько 1 хвилини.

Плоди без кісточок укладіть в ошпарені і сухі банки і залийте гарячим сиропом.

Закрийте банки та пастеризуйте приблизно 15 – 20 хвилин.