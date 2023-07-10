Готуйтеся до вражень: цей рецепт компоту з вишні – просто блаженство
10 липня 2023, 18:30Читать новость на русском
Джерело:kwestia smaku
Вишневий компот – один з найприємніших спогадів дитинства. Також цей напій чудово підійде для святкового столу.
Вишневий компот – чудова ідея для смачного вживання вишні поза сезоном. Це досить кислі фрукти, тому ми рідко їмо їх "прямо з дерева". Вони ідеально підходять для консервації.
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Рецепт компоту з вишні
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Надзвичайний напій / Фото ania gotujeІнгредієнти:
– 1 кілограм вишні;
– 500 мілілітрів води;
– 200 грамів цукру.
Приготування:
- Вишні очистіть від кісточок.
- З води і цукру приготуйте сироп: в каструлю налийте воду, додайте цукор, помішуйте і доведіть до кипіння.
- Цукор повинен повністю розчинитися.
- Отриманий сироп кип'ятіть близько 1 хвилини.
- Плоди без кісточок укладіть в ошпарені і сухі банки і залийте гарячим сиропом.
- Закрийте банки та пастеризуйте приблизно 15 – 20 хвилин.