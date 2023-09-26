В десерт, на компот чи до торта: рецепт консервованих персиків половинками

Настав час консервувати персики на зиму, аби ласувати ними у будь-яку пору. Ми підготували рецепт половинками, аби було зручно та смачно.

Консервовані персики – це не тільки смачна закрутка на зиму, а й відмінна альтернатива солодощам. Їх можна їсти прямо з банки, або додавати до десертів чи начинок в торти.

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Ми підготували простий рецепт персиків половинками, який точно зможе повторити кожен.

Рецепт консервованих персиків половинками

Час: 2 години

2 години Порції: розрахунок на 6 літрових банок

– 35 – 40 штук персиків;– 400 грамів цукру;– 2 літри води;– близько 1 чайної ложки лимонної кислоти.

Приготування:

Заздалегідь підготуйте стерилізовані літрові банки, у які ми будемо закривати персики.

Ретельно миємо персики, розрізаємо їх навпіл та видаляємо кісточки.

Наповнюємо банки персиками на 4/5 об’єму. Основне, щоб персики повністю були у сиропі, який слід залити згодом. Судячи з практики, в одну літрову банку може вміститися 6 – 7 персиків.

Доведіть до кипіння 2 літри води та залийте її в кожну банку з персиками.

Прикрийте банки кришками та залишіть на 15 хвилин.

Потім воду з банок слід вилити у каструлю та довести її до кипіння. Далі висипте весь цукор і знову дочекайтеся поки вода в каструлі закипить.

Поки сироп буде закипати додайте в кожну банку по дрібці лимонної кислоти (на кінчику чайної ложки). Киплячим сиропом залийте банки з персиками та закрийте їх звичайним способом.

Ще гарячу консервацію переверніть догори дном та закутайте в ковдру. Як тільки банки з консервованими персиками охолонуть перекладіть їх у темне та прохолодне приміщення.

Смачного!

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