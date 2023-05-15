Смажені пиріжки з картоплею – рецепт на кефірі

Коли хочеться чогось смачного, але не солодкого – оберіть варіант коржиків з картоплею. А якщо додати ще сиру, смак буде неймовірним.

Коржики (пиріжки) з картоплею та сиром чудово підійдуть як до сніданку, на перекус чи в дорогу. А якщо додати до них ще сметанковий соус – смакота!

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Спробуйте також залучити до приготування дітей, адже рецепт настільки простий, що з ним справиться кожен.

Рецепт пиріжків (коржиків) з картоплею та сиром

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 6 – 8

Інгредієнти:

– 250 грамів теплого кефіру;

– сіль;

– 0,5 чайної ложки соди;

– 250 – 300 грамів борошна.

Для начинки:

– 6 картоплин;

– 20 грамів вершкового масла;

– 150 грамів сиру;

– зелень;

– сіль.

Приготування:

Для тіста до теплого кефіру додаємо сіль та соду, перемішуємо та просіюємо борошно. Замішуємо тісто лопаткою, а потім 5 – 7 хвилин вимішуємо руками.

Для начинки відварюємо картоплю, додаємо масло, сир, зелень та добре розминаємо.

Тісто ділимо на однакові шматочки.

На присипаній борошном поверхні розкатуємо шматочок тіста, викладаємо на нього начинку та загортаємо. Перегортаємо та обережно розкатуємо коржик.

Смажимо на добре розігрітій сковорідці на середньому вогні по 2 – 3 хвилинки з кожної зі сторін до золотистої скоринки.

Кожен коржик змащуємо вершковим маслом.

Смачного!