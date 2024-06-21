Смачніші, ніж на пательні: рецепт соковитих котлет у духовці

21 червня 2024, 12:30
Читать новость на русском

Джерело:

Shuba

Котлети можна готувати не лише на пательні, а й в духовці. Так вони будуть і смачними, і корисними.

Окрім цього, готувати такі котлети значно простіше. Адже вам зовсім не потрібно стояти біля плити.

Варто спробувати Смачніший ніж печінковий: елементарний рецепт кабачкового торта, який вразить всіх

Котлети у духовці

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів яловичого фаршу;
– 300 грамів свинячого фаршу;
– 1 яйце;
– 1 цибуля;
– 3 зубчики часнику;
– 1 червоний болгарський перець;
– 100 грамів сиру;
– 100 грамів хліба;
– зелень, сіль, перець до смаку.

Приготування:

  1. Білий сухий хліб замочіть у холодній воді на 10 хвилин, а сир натріть.
  2. Перець помийте, приберіть серцевину, а м'якоть наріжте дрібними кубиками. Цибулю і часник почистьте і подрібніть. Зелень помийте, обсушіть і також подрібніть.
  3. З'єднайте фарш, підготовлені овочі, зелень, сир, яйце і відтиснутий хліб. Посоліть, поперчіть, вимішайте, після чого сформуйте котлети.
  4. Деко змастіть олією, викладіть котлети й та поставте запікатися на 40 – 45 хвилин у розігріту до 180 градусів духовку.
Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати фантастичні кабачкові оладки

.
Автор: Ольга Котів