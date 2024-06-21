Смачніші, ніж на пательні: рецепт соковитих котлет у духовці
21 червня 2024, 12:30Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Котлети можна готувати не лише на пательні, а й в духовці. Так вони будуть і смачними, і корисними.
Окрім цього, готувати такі котлети значно простіше. Адже вам зовсім не потрібно стояти біля плити.
Варто спробувати Смачніший ніж печінковий: елементарний рецепт кабачкового торта, який вразить всіх
Котлети у духовці
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 300 грамів яловичого фаршу;
– 300 грамів свинячого фаршу;
– 1 яйце;
– 1 цибуля;
– 3 зубчики часнику;
– 1 червоний болгарський перець;
– 100 грамів сиру;
– 100 грамів хліба;
– зелень, сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Білий сухий хліб замочіть у холодній воді на 10 хвилин, а сир натріть.
- Перець помийте, приберіть серцевину, а м'якоть наріжте дрібними кубиками. Цибулю і часник почистьте і подрібніть. Зелень помийте, обсушіть і також подрібніть.
- З'єднайте фарш, підготовлені овочі, зелень, сир, яйце і відтиснутий хліб. Посоліть, поперчіть, вимішайте, після чого сформуйте котлети.
- Деко змастіть олією, викладіть котлети й та поставте запікатися на 40 – 45 хвилин у розігріту до 180 градусів духовку.