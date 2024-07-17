І м'яса не потрібно: як приготувати котлети з кабачків, які точно не розтечуться по сковорідці

Кабачки – універсальний овоч. Він або росте на кожній грядці, або його можна придбати за невеликі гроші.

Якщо ви цього літа вже спробували буквально всі рецепти з кабачка, приготуйте апетитні котлети, структура яких якк у справжніх. Все завдяки пшону.

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Котлети з кабачків

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порцій: 4

– 1 кабачок приблизно 250 грамів;– чверть маленької цибулини;– 1 зубчик часнику;– 1 маленька морква;– 1/3 склянки пшона;– 1 стакан бульйону;– 2 яйця;– 3 столові ложки сухарів + для панірування;– по ложці подрібненої петрушки та кропу;– сіль, чорний і білий перець;– олія або освітлене вершкове масло для смаження.

Приготування:

Кабачок (зі шкіркою, але без насіння) натріть на тертці і відставте. Крупу висипте в невелику каструлю, додайте очищену і натерту моркву, влийте бульйон, накрийте кришкою і доведіть до кипіння. Варіть близько 15 хвилин, поки крупа не стане м'якою і не вбере всю рідину. Зніміть з вогню, відставте кришку і дайте охолонути. Викладіть кабачки в більшу миску (якщо з’явиться сік, злийте). Цибулю і часник натріть в кабачки за допомогою дрібної терки, додати 3 столові ложки панірувальних сухарів і перемішайте. Потім додайте крупу з морквою, петрушкою і кропом і ретельно вимісіть масу. Її можна приготувати заздалегідь і зберігати в холодильнику. Перед смаженням додайте в суміш одне яйце, приправте сіллю і перцем. Сформуйте котлети, занурте їх у збитому яйці, потім у панірувальних сухарях. Розігрійте сковороду з маслом або олією, викладіть котлети і обсмажте приблизно по 5 хвилин з кожного боку до золотистої скоринки.

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