Така смакота, що пальчики оближеш: готуємо суп з печеного перцю

6 липня 2024, 18:44
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Джерело:

Haps

Такий суп – чудова нагода зібрати рідних за спільною трапезою. Він виглядає красиво, а смакує ще краще.

Запорука успіху – правильна підготовка перцю і додавання східних спецій. Ваші рідні точно попросять готувати його якомога частіше. 

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Суп з запеченого перцю

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 кілограм червоного перцю;
– 2 цибулини;
– приблизно 2 літри овочевого бульйону або легкого бульйону;
– 4 зубчики часнику;
– приблизно 100 грамів сиру фета;
– вершкове масло для обсмаження;
– приблизно 1/3 склянки солодких вершків;
– сіль, перець, трохи орегано, перець чилі;
– грінки для подачі;
– 1 ложка сметани для подачі (за бажанням).

Приготування:

  1. Помийте перець, розріжте на четвертинки і видаліть насіння. Викладіть на деко, застелене папером, додайте часник, сіль, перець і орегано. Поставте в розігріту до 200 градусів духовку і запікайте, поки овоч місцями не почне підгорати.
  2. Дістаньте запечені перці з духовки і помістіть їх у рукав з фольги або пластикову коробку. Залиште на чверть години для випаровування – це значно полегшить очищення.
  3. Підготуйте каструлю і розтопіть у ній велику ложку вершкового масла. Додайте нарізану цибулю і обсмажте її до золотистого кольору. Обсмажену цибулю залийте бульйоном і доведіть до кипіння. Потім додавайте подрібнену м’якоть печеного перцю і тушкуйте п’ятнадцять хвилин.
  4. Додайте сир фета і вершки, потім все перемішайте. Приправте спеціями до смаку. Будьте обережні з сіллю, оскільки сир фета вже солоний.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська