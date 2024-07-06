Така смакота, що пальчики оближеш: готуємо суп з печеного перцю
6 липня 2024, 18:44Читать новость на русском
Джерело:Haps
Такий суп – чудова нагода зібрати рідних за спільною трапезою. Він виглядає красиво, а смакує ще краще.
Запорука успіху – правильна підготовка перцю і додавання східних спецій. Ваші рідні точно попросять готувати його якомога частіше.
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Суп з запеченого перцю
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
– 1 кілограм червоного перцю;
– 2 цибулини;
– приблизно 2 літри овочевого бульйону або легкого бульйону;
– 4 зубчики часнику;
– приблизно 100 грамів сиру фета;
– вершкове масло для обсмаження;
– приблизно 1/3 склянки солодких вершків;
– сіль, перець, трохи орегано, перець чилі;
– грінки для подачі;
– 1 ложка сметани для подачі (за бажанням).
Приготування:
- Помийте перець, розріжте на четвертинки і видаліть насіння. Викладіть на деко, застелене папером, додайте часник, сіль, перець і орегано. Поставте в розігріту до 200 градусів духовку і запікайте, поки овоч місцями не почне підгорати.
- Дістаньте запечені перці з духовки і помістіть їх у рукав з фольги або пластикову коробку. Залиште на чверть години для випаровування – це значно полегшить очищення.
- Підготуйте каструлю і розтопіть у ній велику ложку вершкового масла. Додайте нарізану цибулю і обсмажте її до золотистого кольору. Обсмажену цибулю залийте бульйоном і доведіть до кипіння. Потім додавайте подрібнену м’якоть печеного перцю і тушкуйте п’ятнадцять хвилин.
- Додайте сир фета і вершки, потім все перемішайте. Приправте спеціями до смаку. Будьте обережні з сіллю, оскільки сир фета вже солоний.