Не потрібно йти у пекарню чи кафе: як приготувати смачні круасани вдома – знадобиться 15 хвилин

9 січня 2024, 19:35
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Джерело:

Fajne gotowanie

Немає аромату, кращого за запах свіжого круасана, який щойно витягли з духовки. Їх можна легко приготувати вдома, якщо мати під рукою легкий та перевірений рецепт.

Секрет смачного круасана – у роботі та любові, яку ви вкладаєте в процес приготування. Забудьте про походи до пекарні чи кафе, адже ви зможете створити це кулінарне диво вдома.

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Рецепт домашніх круасанів

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 1

Це так апетитно / Фото unsplash

Інгредієнти:
– 300 грамів готового листкового тіста;
– 150 грамів полуничного чи іншого варення;
– 1 яйце;
– 3 плоских столових ложки цукру.

Приготування:

  1. Листкове тісто розгорніть і наріжте досить великими трикутниками.
  2. Кожен трикутник змастіть варенням і загорніть в круасан.
  3. Викладіть круасани на деко, застелене папером для випічки.
  4. Яйце розбийте в миску і збийте виделкою.
  5. Кожен круасан змастіть яйцем і трохи посипати цукром.
  6. Випікайте круасани в розігрітій до 200 градусів духовці приблизно 15 хвилин.
  7. Після закінчення цього часу вийміть круасани з духовки та дайте їм охолонути.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська