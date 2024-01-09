Не потрібно йти у пекарню чи кафе: як приготувати смачні круасани вдома – знадобиться 15 хвилин
9 січня 2024, 19:35Читать новость на русском
Джерело:Fajne gotowanie
Немає аромату, кращого за запах свіжого круасана, який щойно витягли з духовки. Їх можна легко приготувати вдома, якщо мати під рукою легкий та перевірений рецепт.
Секрет смачного круасана – у роботі та любові, яку ви вкладаєте в процес приготування. Забудьте про походи до пекарні чи кафе, адже ви зможете створити це кулінарне диво вдома.
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Рецепт домашніх круасанів
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 1
– 300 грамів готового листкового тіста;
– 150 грамів полуничного чи іншого варення;
– 1 яйце;
– 3 плоских столових ложки цукру.
Приготування:
- Листкове тісто розгорніть і наріжте досить великими трикутниками.
- Кожен трикутник змастіть варенням і загорніть в круасан.
- Викладіть круасани на деко, застелене папером для випічки.
- Яйце розбийте в миску і збийте виделкою.
- Кожен круасан змастіть яйцем і трохи посипати цукром.
- Випікайте круасани в розігрітій до 200 градусів духовці приблизно 15 хвилин.
- Після закінчення цього часу вийміть круасани з духовки та дайте їм охолонути.