Смачніше не придумаєш: варена кукурудза в молоці та спеціях
15 серпня 2023, 20:02Читать новость на русском
Джерело:Микола Люлько
Як ви зазвичай готує цукрову кукурудзу? Мабуть, які ми: відварюємо у воді, або запікаємо в духовці разом з маслом. У нас є нереально смачний варіант страви з качанів кукурудзи на молоці.
Кукурудза в молоці з горіхами – цікавий та оригінальний варіант звичної нам страви. Завдяки відварюванню її в молоці та плавленому сирі, смак набирає нових ноток, а кукурудза тане в роті.
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Її можна подавати як окрему страву, а можна як закуску. Обов'язково додайте спецій та горіхів – це дуже смачно.
Рецепт вареної кукурудзи в молоці
- Час: 2 години
- Порції: 4 – 6
– 6 качанів кукурудзи;
– 1 літр молока;
– 1 літр води;
– 200 грамів плавленого сиру;
– 4 зубчики часнику;
– 2 гілочки розмарину;
– мускатний горіх;
– перець чилі;
– 2 – 3 чайні ложки солі.
Приготування:
- У великій каструлі поєднуємо всі інгредієнти та доводимо до кипіння. Варимо цукрову кукурудзу 15 хвилин, далі їй потрібно дати настоятися близько години.
- Виймаємо качани та змащуємо вершковим маслом.
- Додатково поливаємо все соусом теріякі або хойсін та посипаємо подрібненими горішками кеш'ю.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати стейк вдома за нашими порадами.