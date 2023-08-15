Смачніше не придумаєш: варена кукурудза в молоці та спеціях

15 серпня 2023, 20:02
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Джерело:

Микола Люлько

Як ви зазвичай готує цукрову кукурудзу? Мабуть, які ми: відварюємо у воді, або запікаємо в духовці разом з маслом. У нас є нереально смачний варіант страви з качанів кукурудзи на молоці.

Кукурудза в молоці з горіхами – цікавий та оригінальний варіант звичної нам страви. Завдяки відварюванню її в молоці та плавленому сирі, смак набирає нових ноток, а кукурудза тане в роті.

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Її можна подавати як окрему страву, а можна як закуску. Обов'язково додайте спецій та горіхів – це дуже смачно.

Рецепт вареної кукурудзи в молоці

  • Час: 2 години
  • Порції: 4 – 6
Інгредієнти:
 – 6 качанів кукурудзи;
 – 1 літр молока;
 – 1 літр води;
 – 200 грамів плавленого сиру;
 – 4 зубчики часнику;
 – 2 гілочки розмарину;
 – мускатний горіх;
 – перець чилі;
 – 2 – 3 чайні ложки солі.

Приготування:

  • У великій каструлі поєднуємо всі інгредієнти та доводимо до кипіння. Варимо цукрову кукурудзу 15 хвилин, далі їй потрібно дати настоятися близько години.
  • Виймаємо качани та змащуємо вершковим маслом. 
  • Додатково поливаємо все соусом теріякі або хойсін та посипаємо подрібненими горішками кеш'ю.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак