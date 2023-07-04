Кулінарна подорож до Китаю не виходячи з дому: ласуємо куркою з броколі

4 липня 2023, 14:22
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Джерело:

Ектор Хіменес-Браво

Як подорожувати не виходячи з дому? Пропонуємо поринути в кулінарні мандри та приготувати справжню страву китайської кухні – курку з броколі.

Курка з броколі – популярна страва китайської кухні. Вона є дуже відомою в Гонконзі, а рецепт допоможе відтворити страву вдома.

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Таку страву можна подавати як на обід, так і до вечері. Вона повністю збалансована та не потребує додаткового гарніру.

Рецепт курки з броколі

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 1 – 2
Інгредієнти:
 – 300 грамів курячого стегна без кісток;
 – 30 грамів рисового оцту;
 – 1 столова ложка соди;
 – 1 столова ложка крохмалю.
Для соусу:
 – 200 грамів соєвого соусу;
 – 20 грамів рисового оцту;
 – 30 грамів цукру;
 – 10 грамів крохмалю;
 – 30 грамів води.
Додатково:
 – оливкова олія;
 – 5 зубчиків часнику;
 – 5 грамів імбиру;
 – 100 грамів броколі;
 – перець чилі.

Приготування:

  • Нарізаємо куряче стегно без шкіри та кісток тонкими смужками. Перекладаємо в мисочку та поливаємо оцтом, содою, крохмалем. Перемішуємо.
  • В окремій мисці з'єднуємо соєвий соус, рисовий оцет, цукор, крохмаль та воду. 
  • Розігріваємо сковорідку з олією, обсмажуємо спочатку курочку. Забираємо зі сковорідки та обсмажуємо далі вичавлений часник та натертий імбир, далі вливаємо соус та перемішуємо.
  • Викладаємо курочку, розділену на суцвіття броколі та гострий перець чилі. Смажимо ще 5 – 10 хвилин до готовності та подаємо до столу.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак