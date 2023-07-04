Кулінарна подорож до Китаю не виходячи з дому: ласуємо куркою з броколі
4 липня 2023, 14:22Читать новость на русском
Джерело:Ектор Хіменес-Браво
Як подорожувати не виходячи з дому? Пропонуємо поринути в кулінарні мандри та приготувати справжню страву китайської кухні – курку з броколі.
Курка з броколі – популярна страва китайської кухні. Вона є дуже відомою в Гонконзі, а рецепт допоможе відтворити страву вдома.
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Таку страву можна подавати як на обід, так і до вечері. Вона повністю збалансована та не потребує додаткового гарніру.
Рецепт курки з броколі
- Час: 45 хвилин
- Порції: 1 – 2
– 300 грамів курячого стегна без кісток;
– 30 грамів рисового оцту;
– 1 столова ложка соди;
– 1 столова ложка крохмалю.
Для соусу:
– 200 грамів соєвого соусу;
– 20 грамів рисового оцту;
– 30 грамів цукру;
– 10 грамів крохмалю;
– 30 грамів води.
Додатково:
– оливкова олія;
– 5 зубчиків часнику;
– 5 грамів імбиру;
– 100 грамів броколі;
– перець чилі.
Приготування:
- Нарізаємо куряче стегно без шкіри та кісток тонкими смужками. Перекладаємо в мисочку та поливаємо оцтом, содою, крохмалем. Перемішуємо.
- В окремій мисці з'єднуємо соєвий соус, рисовий оцет, цукор, крохмаль та воду.
- Розігріваємо сковорідку з олією, обсмажуємо спочатку курочку. Забираємо зі сковорідки та обсмажуємо далі вичавлений часник та натертий імбир, далі вливаємо соус та перемішуємо.
- Викладаємо курочку, розділену на суцвіття броколі та гострий перець чилі. Смажимо ще 5 – 10 хвилин до готовності та подаємо до столу.
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