Смачна та соковита курочка в маринаді запечена з овочами – домашній рецепт

Не завжди у нас є достатньо часу на приготування їжі. Особливо, якщо мова йде про корисні страви. У нас є рецепт, який точно знайде своє місце серед ваших улюблених.

Щоб ситно та швидко повечеряти чи пообідати пропонуємо рецепт запеченої курочки у фользі з овочами. Така страва не тільки наситить, а й збереже фігуру.

Читайте також Суп, салат чи хот-дог, або як смачно нагодувати сім'ю за лічені хвилини

Використання фольги, а не звичайного деко зекономить час на митті посуду, який завжди нагромаджується в раковині. Чого тільки не придумаєш, щоб не мити посуд, правда?

Рецепт запеченої курки з овочами у фользі

Час: 2 години

2 години Порції: 4

– курячі стегна;– 6 столових ложок соєвого соусу;– 3 столові ложки французької гірчиці;– 1 столова ложка меду;– 6 картоплин;– 1 солодкий перець;– 200 грамів печериць;– 1 – 2 ріпчасті цибулі;– 5 столових ложок олії;– улюблені спеції.

Приготування:

Маринуємо курячі стегна в суміші соєвого соусу, грічиці, меду. Перемішуємо та залишаємо на кілька годин. Цей процес можна підготувати з вечора, так м'ясо добре промаринуємться в холодильнику.

Картоплю і перець нарізаємо великими кубиками, гриби розрізаємо на четвертинки, а цибулю нарізаємо кільцями.

В одній великій посудині змішуємо картоплю, солодкий перець, гриби, олію і спеції (суміш сушених овочів із сіллю) і перемішуємо.

З харчової фольги робимо таку типу тарілочку глибоку і на кожну викладаємо одне куряче бедро, суміш овочів і зверху цибулю кільцями.

Замотуємо кожну порцію окремо і випікати при температурі 190 градусів 45 хвилин.

️Готову страву зверху при бажанні посипаємо дрібно нарізаною зеленню.

Смачного!

Сподобався рецепт? Спробуйте також приготуватиза нашим рецептом.