Страва, яка не потребує зусиль: як приготувати соковиту курку у мультиварці

2 лютого 2024, 23:49
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Джерело:

Fajne gotowanie

Для того, аби подати до столу смачну та соковиту курочку, не завжди потрібно багато зусиль. Якщо вдома є мультиварка – то це буде вкрай легко!

Коли часу на приготування страви обмаль, на допомогу завжди прийде такий девайс як мультиварка. Не варто його недооцінювати, адже курочка вийде не лише апетитною, а й неймовірно соковитою.

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Рецепт курки у мультиварці

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 курка (приблизно 2 кілограми);
– 2 столові ложки борошна;
– 2 цибулини;
– 3 картоплини;
– 3 зубчики часнику;
– 125 мілілітрів овочевого бульйону;
– пів лимона;
– 50 грамів петрушки;
– 2 столові ложки олії.

Приготування:

  1. Змішайте борошно зі спеціями.
  2. Обваляйте у ньому куряче м'ясо.
  3. Обсмажте курку в розігрітій олії приблизно 10 хвилин.
  4. Наріжте овочі дрібними шматочками.
  5. Овочі і м’ясо викладіть в мультиварку і додайте бульйон.
  6. Закрийте кришку і готуйте в мультиварці близько 45 хвилин.
  7. Подавайте курку з приготованим в мультиварці соусом, побризкайте лимонним соком і подрібненою петрушкою.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська