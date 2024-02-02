Страва, яка не потребує зусиль: як приготувати соковиту курку у мультиварці
2 лютого 2024, 23:49Читать новость на русском
Джерело:Fajne gotowanie
Для того, аби подати до столу смачну та соковиту курочку, не завжди потрібно багато зусиль. Якщо вдома є мультиварка – то це буде вкрай легко!
Коли часу на приготування страви обмаль, на допомогу завжди прийде такий девайс як мультиварка. Не варто його недооцінювати, адже курочка вийде не лише апетитною, а й неймовірно соковитою.
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Рецепт курки у мультиварці
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 1 курка (приблизно 2 кілограми);
– 2 столові ложки борошна;
– 2 цибулини;
– 3 картоплини;
– 3 зубчики часнику;
– 125 мілілітрів овочевого бульйону;
– пів лимона;
– 50 грамів петрушки;
– 2 столові ложки олії.
Приготування:
- Змішайте борошно зі спеціями.
- Обваляйте у ньому куряче м'ясо.
- Обсмажте курку в розігрітій олії приблизно 10 хвилин.
- Наріжте овочі дрібними шматочками.
- Овочі і м’ясо викладіть в мультиварку і додайте бульйон.
- Закрийте кришку і готуйте в мультиварці близько 45 хвилин.
- Подавайте курку з приготованим в мультиварці соусом, побризкайте лимонним соком і подрібненою петрушкою.