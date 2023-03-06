Поєднання ніжності та пікантності: особлива курочка у сирно-часниковій крихті

6 березня 2023, 14:45
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Джерело:

ВВС Food

Ніжна курочка з гострими акцентами – це завжди неймовірне поєднання. Як приготувати особливу страву зі звичних інгредієнтів - читайте у матеріалі.

Легка фарширована курочка з пікантними акцентами – це опція, яка у поєднанні з будь-яким гарніром подарує незабутні враження. Готувати страву дуже просто, а часник та сир у поєднанні з ніжною курочкою стануть поєднанням, до якого ви будете повертатися завжди.

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Рецепт курочки з сиром та часником

Час: до 1 години

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 курячих філе;
– 20 грамів дрібно нарізаної петрушки;
– 150 грамів нарізаного смужками сиру;
– 75 грамів вершкового масла;
– 2 дрібно нарізаних зубчики часнику;
– 3 шматочки дрібно нарізаного бекону;
– дві жмені панірувальних сухарів;
– 3 столові ложки оливкової олії;
– сіль та перець до смаку.

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Приготування:

  • На філе робимо надрізи по діагоналі.
  • Петрушку дрібно січемо, а сир нарізаємо соломкою.
  • З'єднуємо сир з петрушкою та заповнюємо надрізи.
  • Вершкове масло топимо на сковорідці. Додаємо подрібнений часник і бекон і готуємо три хвилини.
  • Додаємо панірувальні сухарі та смажимо ще 3 хвилини.
  • Філе поливаємо оливковою олією, солимо та перчимо.
  • Посипаємо курочку сумішшю зі сковорідки та випікаємо 30 хвилин при 180 градусах.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська