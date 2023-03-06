Поєднання ніжності та пікантності: особлива курочка у сирно-часниковій крихті
Джерело:ВВС Food
Ніжна курочка з гострими акцентами – це завжди неймовірне поєднання. Як приготувати особливу страву зі звичних інгредієнтів - читайте у матеріалі.
Легка фарширована курочка з пікантними акцентами – це опція, яка у поєднанні з будь-яким гарніром подарує незабутні враження. Готувати страву дуже просто, а часник та сир у поєднанні з ніжною курочкою стануть поєднанням, до якого ви будете повертатися завжди.
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Рецепт курочки з сиром та часником
Час: до 1 години
Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 курячих філе;
– 20 грамів дрібно нарізаної петрушки;
– 150 грамів нарізаного смужками сиру;
– 75 грамів вершкового масла;
– 2 дрібно нарізаних зубчики часнику;
– 3 шматочки дрібно нарізаного бекону;
– дві жмені панірувальних сухарів;
– 3 столові ложки оливкової олії;
– сіль та перець до смаку.
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Приготування:
- На філе робимо надрізи по діагоналі.
- Петрушку дрібно січемо, а сир нарізаємо соломкою.
- З'єднуємо сир з петрушкою та заповнюємо надрізи.
- Вершкове масло топимо на сковорідці. Додаємо подрібнений часник і бекон і готуємо три хвилини.
- Додаємо панірувальні сухарі та смажимо ще 3 хвилини.
- Філе поливаємо оливковою олією, солимо та перчимо.
- Посипаємо курочку сумішшю зі сковорідки та випікаємо 30 хвилин при 180 градусах.
Смачного!