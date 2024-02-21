М'ясо буде м'яким, як масло: готуємо фаршироване куряче філе з незабутньою начинкою

21 лютого 2024, 23:59
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Джерело:

Shuba

Якщо не знаєте, як приготувати куряче філе смачно, скористайтеся цим рецептом. Така страва вразить кожного.

Начинка зробить курку ще апетитнішою. Обов'язково спробуйте – цей рецепт може стати вашим улюбленим.

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Фаршироване куряче філе

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 курячі філе;
– 1 чайна ложка солі;
– чорний мелений перець до смаку;
– 2 зубчики часнику;
– 1 чайна ложка прованських трав;
– 30 грамів вершкового сиру;
– 1 томат;
– 20 грамів пармезану;
– 10 грамів майонезу 67%.

Приготування:

  1. Куряче філе помийте, обсушіть і зробіть "кишеньки", не розрізаючи м'ясо повністю. Замаринуйте його в солі, перці, прованських травах і суміші спецій для курки.
  2. Змішайте пропущений через прес часник, вершковий сир, майонез і подрібнену зелень. Намастіть соусом "кишеньки", покладіть туди скибочки помідора і посипте тертим пармезаном.
  3. Викладіть м'ясо на застелене пергаментом деко. Запікайте до готовності у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 30 хвилин.
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Автор: Ольга Котів