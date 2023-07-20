З’їдять навіть крихти: що приготувати з курячого філе – добірка з трьох страв
20 липня 2023, 21:03Читать новость на русском
Джерело:Kwestia smaku
З курячого філе можна приготувати легкі та смачні страви. Тримайте швидкі рецепти, після яких можна отримати соковиту курку.
Апетитне куряче філе – це завжди хороший вибір. Варто мати під рукою добірку хороших рецептів, які додадуть яскравих акцентів у будь-який день.
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Рецепт курячого філе у сухарях з пармезаном
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
– 1 подвійне куряче філе;
– 3 столові ложки вершкового масла;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 2/3 склянки панірувальних сухарів;
– 1/3 склянки тертого сиру пармезан;
– 2 більших помідори;
– 1 маленька червона цибулина;
– 60 грамів м'якого сиру (козячий чи моцарела);
– свіжі трави: базилік, чебрець.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 220 градусів.
- Куряче філе розділіть на 2 частини. Розріжте кожне філе горизонтально на 2 більш тонкі філе та потовчіть товкачем у найтовстішій частині до однакової товщини.
- Приправте сіллю, перцем і змастіть розтопленим вершковим маслом, змішаним з оливковою олією.
- Потім покрийте сумішшю панірувальних сухарів і тертого сиру пармезан.
- Викладіть на деко, змащене оливковою олією.
- Поставте в духовку і запікайте 15 хвилин.
- Помідори ошпарте, зніміть шкірку, наріжте кубиками, злийте зайвий сік, змішайте з дрібно нарізаною червоною цибулею.
- Перемкніть духовку на функцію гриль (якщо ця функція недоступна, підніміть температуру до 240 градусів), викладіть на філе томатну сальсу і тертий сир і поставте в духовку.
- Запікайте ще 5 хвилин.
- Посипте свіжою зеленню.
Рецепт запеченого курячого філе
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 2
– 400 грамів курячого філе;
– 1 зубчик часнику
– пів чайної ложки солодкої паприки;
– щіпка орегано;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 1 столова ложка соєвого соусу;
– 2 чайні ложки вершкового масла.
Приготування:
- Філе розділіть на 2 частини, посоліть і поперчіть, намажте тертим часником, паприкою, орегано, оливковою олією і соєвим соусом.
- Покладіть у форму для запікання, посипте нарізаною цибулею, скибочками грибів і пластівцями вершкового масла.
- Ставимо в розігріту до 190 градусів духовку (верх і низ). Випікайте без кришки 30 хвилин.
- Посипте тертим сиром і запікайте ще 5 хвилин.
Рецепт курячого філе в грибному соусі
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
– 400 грамів курячого філе;
– 200 грамів шампіньйонів;
– 100 грамів цибулі;
– 300 грамів курячого бульйону;
– 200 грамів вершків;
– спеції: сіль, перець, свіжа петрушка, мускатний горіх.
Приготування:
- Наріжте курку невеликими скибочками і натріть сіллю і перцем.
- У сковороді розігрійте олію і обсмажте в ньому дрібно нарізану цибулю.
- Повільно додайте шматочки м’яса в сковороду. Смажте їх 3 – 4 хвилини.
- М'ясо залийте бульйоном і додайте нарізані гриби. Тушкуйте все 20 хвилин.
- Акуратно влийте вершки в соус і перемішайте. Доведіть до кипіння.
- Приправте мускатним горіхом і подрібненою петрушкою.