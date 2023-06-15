Для літа краще не знайдеш: рецепт легкого супу з куркою та капустою

15 червня 2023, 19:45
Читать новость на русском

Джерело:

eatingwell

Навіть влітку на обід хочеться поласувати гарячим супом. Легка гаряча страва - чудова опція для сімейної трапези.

Ароматний суп здатен зробити яскравим будь-який день. Овочі у поєднанні з ніжним м'ясом – саме те, за що ми так любимо цю страву.

Читайте також Як приготувати курячі гомілки з молодою картоплею у топленому маслі: особливий рецепт

Рецепт супу з куркою

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 3 столові ложки оливкової олії;
– склянка нарізаної цибулі;
– 4 склянки нашаткованої капусти;
– 2 зубчики часнику;
– 4 склянки курячого бульйону;
– 2 середні картоплини;
– 2 склянки подрібненої вареної курки;
– 4 столові ложки тертого пармезану;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  • Розігріваємо олію у великій каструлі на середньому вогні.
  • Додаємо цибулю і готуємо до напівпрозорості.
  • Кладемо у каструлю капусту та часник та готуємо 5 – 6 хвилин.
  • Додаємо картоплю, бульйон, солимо та перчимо. Доводимо до кипіння.
  • Зменшуємо вогонь та варимо 15 хвилин.
  • Додаємо курку, перемішуємо та готуємо ще кілька хвилин, поки картопля не буде готова. 
  • Знімаємо з плити, посипаємо сиром та подаємо до столу.

Також обов'язково спробуйте приготувати часникові стрілки.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська