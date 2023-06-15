Для літа краще не знайдеш: рецепт легкого супу з куркою та капустою

Навіть влітку на обід хочеться поласувати гарячим супом. Легка гаряча страва - чудова опція для сімейної трапези.

Ароматний суп здатен зробити яскравим будь-який день. Овочі у поєднанні з ніжним м'ясом – саме те, за що ми так любимо цю страву.

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Рецепт супу з куркою

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 столові ложки оливкової олії;

– склянка нарізаної цибулі;

– 4 склянки нашаткованої капусти;

– 2 зубчики часнику;

– 4 склянки курячого бульйону;

– 2 середні картоплини;

– 2 склянки подрібненої вареної курки;

– 4 столові ложки тертого пармезану;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Розігріваємо олію у великій каструлі на середньому вогні.

Додаємо цибулю і готуємо до напівпрозорості.

Кладемо у каструлю капусту та часник та готуємо 5 – 6 хвилин.

Додаємо картоплю, бульйон, солимо та перчимо. Доводимо до кипіння.

Зменшуємо вогонь та варимо 15 хвилин.

Додаємо курку, перемішуємо та готуємо ще кілька хвилин, поки картопля не буде готова.

Знімаємо з плити, посипаємо сиром та подаємо до столу.

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