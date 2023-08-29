Сухою більше не буде: секретний рецепт приготування курячої грудки у вершках

29 серпня 2023, 09:38
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Джерело:

Валерія Велігура

Рідко готуємо курячу грудку, адже боїтеся зіпсувати це ніжне дієтичне м'ясо? Скористайтеся цим рецептом, та у вас більше не буде сухої курятини на тарілці.

Виходить суха куряча грудка? Зберігайте собі цей секретний рецепт та у вас більше не буде проблем зі стравою. Курочка виходить ніжна, соковита, а гарніром може бути як салат, так і каша.⠀

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Подавайте таку курочку до обіду чи вечері. Вона не тільки здивує смаком, а й смачно наситить до кінця дня.

Рецепт курячої грудки у вершках

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 2 курячі грудки;
 – 2 ложки оливкової олії;
 – сіль, перець, копчена паприка та приправа до курки;
 – борошно;
 – 2 – 3 зубчики часнику;
 – 2 жмені шпинату;
 – 200 г томатів чері;
 – 200 мл вершків 10%;
 – 50 г сиру.

Приготування:

  • На вимитій курячій грудці робимо надрізи навхрест. Змащуємо її сумішшю спецій та олії і масажуємо.
  • Розігріваємо сковорідку з олією. Паніруємо м'ясо в борошні та обсмажуємо з двох сторін до золотистої скоринки.
  • На чистій сковорідці обсмажуємо часник на олії, додаємо листя шпинату та половинки помідорів. Вливаємо вершки та викладаємо зверху курячі грудки. Накриваємо все кришкою та тушкуємо з обох сторін до готовності.
  • Наприкінці посипаємо м'ясо тертим сиром та смажимо ще 5 – 7 хвилин.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак