Сухою більше не буде: секретний рецепт приготування курячої грудки у вершках

Рідко готуємо курячу грудку, адже боїтеся зіпсувати це ніжне дієтичне м'ясо? Скористайтеся цим рецептом, та у вас більше не буде сухої курятини на тарілці.

Виходить суха куряча грудка? Зберігайте собі цей секретний рецепт та у вас більше не буде проблем зі стравою. Курочка виходить ніжна, соковита, а гарніром може бути як салат, так і каша.⠀

Читайте також Частинка Італії на вашому столі: головні секрети соковитого й ніжного чікен пармезану

Подавайте таку курочку до обіду чи вечері. Вона не тільки здивує смаком, а й смачно наситить до кінця дня.

Рецепт курячої грудки у вершках

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 2

– 2 курячі грудки;– 2 ложки оливкової олії;– сіль, перець, копчена паприка та приправа до курки;– борошно;– 2 – 3 зубчики часнику;– 2 жмені шпинату;– 200 г томатів чері;– 200 мл вершків 10%;– 50 г сиру.

Приготування:

На вимитій курячій грудці робимо надрізи навхрест. Змащуємо її сумішшю спецій та олії і масажуємо.

Розігріваємо сковорідку з олією. Паніруємо м'ясо в борошні та обсмажуємо з двох сторін до золотистої скоринки.

На чистій сковорідці обсмажуємо часник на олії, додаємо листя шпинату та половинки помідорів. Вливаємо вершки та викладаємо зверху курячі грудки. Накриваємо все кришкою та тушкуємо з обох сторін до готовності.

Наприкінці посипаємо м'ясо тертим сиром та смажимо ще 5 – 7 хвилин.

Смачного!

Сподобався рецепт? Спробуйте також приготуватиза нашим рецептом.