Варимо квашену капусту правильно: як це робиться та скільки часу потрібно

5 лютого 2024, 20:12
Читать новость на русском

Джерело:

Pysznosci

Квашена капуста – невіддільна частина нашої кухні, особливо у зимовий період. Її використовують для приготування різноманітних страв, проте не всі знають як правильно її варити.

До вареників, пиріжків чи як гарнір – квашена капуста має дуже широке застосування. Для того, що капуста була м’якою і водночас зберегла свій характерний, ароматний смак, слід дотримуватися кількох правил.

Цікаво Такий бульйон готують у Відні: що особливого туди додають

Скільки варити квашену капусту

Опустіть капусту в злегка підсолену киплячу воду і варіть на повільному вогні близько 20 хвилин. Після варіння процідіть, остудіть і додайте у страву.

Якщо ви боїтеся, що вона буде занадто кислою, промийте її під проточною водою або змішайте зі свіжою нашаткованою капустою перед тим, як додати в каструлю. Варена квашена капуста – ідеальне доповнення до вечері.

Квашена капуста на свята і будні

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 2

Дуже смачно / Фото pexels

Інгредієнти:
– 0,5 кілограма квашеної капусти;

– 1 велика цибулина;
– 2 лаврових листки;
– 4 зерна запашного перцю;
– 1/4 склянки води;
– майоран, сіль, перець до смаку.

Приготування:

  1. Цибулю слід очистити, нарізати кубиками і обсмажити на олії. Потім покладіть її в каструлю, додайте капусту, воду, лавровий лист і духмяний перець.
  2. Варіть все до м'якості на повільному вогні.
  3. В кінці варіння додайте спеції і ретельно перемішайте.
  4. Подавайте гарячою.
Чудово підійде до чаю: як приготувати десерт з кокосом.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська