Варимо квашену капусту правильно: як це робиться та скільки часу потрібно

Квашена капуста – невіддільна частина нашої кухні, особливо у зимовий період. Її використовують для приготування різноманітних страв, проте не всі знають як правильно її варити.

До вареників, пиріжків чи як гарнір – квашена капуста має дуже широке застосування. Для того, що капуста була м’якою і водночас зберегла свій характерний, ароматний смак, слід дотримуватися кількох правил.

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Скільки варити квашену капусту

Опустіть капусту в злегка підсолену киплячу воду і варіть на повільному вогні близько 20 хвилин. Після варіння процідіть, остудіть і додайте у страву.

Якщо ви боїтеся, що вона буде занадто кислою, промийте її під проточною водою або змішайте зі свіжою нашаткованою капустою перед тим, як додати в каструлю. Варена квашена капуста – ідеальне доповнення до вечері.

Квашена капуста на свята і будні

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порцій: 2

Дуже смачно / Фото pexels

– 0,5 кілограма квашеної капусти;

– 1 велика цибулина;– 2 лаврових листки;– 4 зерна запашного перцю;– 1/4 склянки води;– майоран, сіль, перець до смаку.

Приготування:

Цибулю слід очистити, нарізати кубиками і обсмажити на олії. Потім покладіть її в каструлю, додайте капусту, воду, лавровий лист і духмяний перець. Варіть все до м'якості на повільному вогні. В кінці варіння додайте спеції і ретельно перемішайте. Подавайте гарячою.

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