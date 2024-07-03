Для салатів чи інших закусок: рецепт маринованої квасолі

Зелена квасоля, безсумнівно, є одним із найкращих смаків літа. Її варто зберегти на зиму.

Маринована стручкова квасоля не має собі рівних. Це абсолютний хіт, який повинен бути у вашій коморі.

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Маринована квасоля

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

– 1 кілограм молодої стручкової квасолі;– по дві гілочки кропу з парасолькою;– 3 – 4 зубчики часнику;– 3 штуки кореня хрону;– 2 чайні ложки зерен гірчиці;розсіл:– 1 велика повна столова ложка кам'яної солі на літр води.

Приготування:

Квасолю ретельно промийте і зріжте кінчики з двох сторін. Потім відваріть її у воді з сіллю, цукром і лавровим листом. Це зробить її більш ніжною і м’якою. Приготуйте розсіл – 1 повна столова ложка кам'яної солі на літр води та почекайте, поки він охолоне. Він повинен бути злегка теплим. У вимиті та стерилізовані банки викладіть часник, гірчицю і хрін, а потім досить щільно розкладіть стручкову квасолю. Зверху викладіть гілочки кропу. Залийте вміст банок рідиною і щільно закрийте. Відставити в темне місце. Через тиждень можна перенести в підвал.

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