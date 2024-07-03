Для салатів чи інших закусок: рецепт маринованої квасолі

3 липня 2024, 23:55
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Джерело:

Pysznosci

Зелена квасоля, безсумнівно, є одним із найкращих смаків літа. Її варто зберегти на зиму.

Маринована стручкова квасоля не має собі рівних. Це абсолютний хіт, який повинен бути у вашій коморі. 

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Маринована квасоля

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм молодої стручкової квасолі;
на кожну банку:
– по дві гілочки кропу з парасолькою;
– 3 – 4 зубчики часнику;
– 3 штуки кореня хрону;
– 2 чайні ложки зерен гірчиці;
розсіл:
– 1 велика повна столова ложка кам'яної солі на літр води.

Приготування:

  1. Квасолю ретельно промийте і зріжте кінчики з двох сторін.
  2. Потім відваріть її у воді з сіллю, цукром і лавровим листом. Це зробить її більш ніжною і м’якою.
  3. Приготуйте розсіл – 1 повна столова ложка кам'яної солі на літр води та почекайте, поки він охолоне.
  4. Він повинен бути злегка теплим.
  5. У вимиті та стерилізовані банки викладіть часник, гірчицю і хрін, а потім досить щільно розкладіть стручкову квасолю.
  6. Зверху викладіть гілочки кропу.
  7. Залийте вміст банок рідиною і щільно закрийте.
  8. Відставити в темне місце. Через тиждень можна перенести в підвал.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська