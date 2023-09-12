Коли гості на порозі: рецепт швидкої лазаньї

12 вересня 2023, 12:03
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Джерело:

Смачні домашні рецепти

Частенько трапляється, що гості вже тут як тут, а у вас не має нічого під рукою, щоб покласти на стіл. Ми приготували швидкий рецепт ситної страви, яка підкорила не одного гурмана.

Швидка лазанья – смачний, доступний рецепт для кожного. Якщо порівнювати її з класичним рецептом, вона мало чим різниться, але смак буде незрівнянним.

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Цей рецепт стане на допомогу кожному, у кого й так не багато часу на приготування обіду. Особливо коли йдеться про святкове застілля чи неочікуваних гостей.

Рецепт швидкої лазаньї

  • Час: 1,5 години
  • Порції: 6
Інгредієнти:
 – 300 грамів фаршу(курячий, або свинина-яловичина);
 – 1 середня цибуля;
 – 1 середня морква;
 – 2 зубчики часнику;
 – 350 грамів томатів у власному соку;
 – 200 грамів води;
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – сухі італійські трави;
 – листи лазаньї;
 – соус бешамель (300 грамів вже готового);
 – моцарелла, твердий сир.

Приготування:

  • ️Для болоньєзе нарізану кубиками цибулю підсмажуємо до прозорості, додаємо м'ясний фарш. Обсмажуємо декілька хвилин розбиваючи грудочки, додаємо нарізану моркву, часник, томати в соку, воду, і закриваємо кришкою.
  • Залишаємо соус тушитись на 1 годину на найменшому вогні (час від часу помішуємо, і за необхідності можна долити трішки води).
  • Після тушкування солимо, перчимо, додаємо італійські трави.
  • ️Жаротривку форму змащуємо маслом, додаємо 2 столові ложки соусу бешамель, зверху листи лазаньї, близько 3 ложок болоньєзе, 3 ложки соусу бешамель. Так викладаємо чотири шари лазаньї. Зверху присипаємо нарізаною моцареллою, сиром і заливаємо залишками соусу.
  • ️Запікаємо при 200 градусах – 30 хвилин.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак