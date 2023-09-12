Коли гості на порозі: рецепт швидкої лазаньї

Частенько трапляється, що гості вже тут як тут, а у вас не має нічого під рукою, щоб покласти на стіл. Ми приготували швидкий рецепт ситної страви, яка підкорила не одного гурмана.

Швидка лазанья – смачний, доступний рецепт для кожного. Якщо порівнювати її з класичним рецептом, вона мало чим різниться, але смак буде незрівнянним.

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Цей рецепт стане на допомогу кожному, у кого й так не багато часу на приготування обіду. Особливо коли йдеться про святкове застілля чи неочікуваних гостей.

Рецепт швидкої лазаньї

Час: 1,5 години

1,5 години Порції: 6

– 300 грамів фаршу(курячий, або свинина-яловичина);– 1 середня цибуля;– 1 середня морква;– 2 зубчики часнику;– 350 грамів томатів у власному соку;– 200 грамів води;– сіль;– чорний мелений перець;– сухі італійські трави;– листи лазаньї;– соус бешамель (300 грамів вже готового);– моцарелла, твердий сир.

Приготування:

️Для болоньєзе нарізану кубиками цибулю підсмажуємо до прозорості, додаємо м'ясний фарш. Обсмажуємо декілька хвилин розбиваючи грудочки, додаємо нарізану моркву, часник, томати в соку, воду, і закриваємо кришкою.

Залишаємо соус тушитись на 1 годину на найменшому вогні (час від часу помішуємо, і за необхідності можна долити трішки води).

Після тушкування солимо, перчимо, додаємо італійські трави.

️Жаротривку форму змащуємо маслом, додаємо 2 столові ложки соусу бешамель, зверху листи лазаньї, близько 3 ложок болоньєзе, 3 ложки соусу бешамель. Так викладаємо чотири шари лазаньї. Зверху присипаємо нарізаною моцареллою, сиром і заливаємо залишками соусу.

️Запікаємо при 200 градусах – 30 хвилин.

Смачного!

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