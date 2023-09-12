Коли гості на порозі: рецепт швидкої лазаньї
12 вересня 2023, 12:03Читать новость на русском
Джерело:Смачні домашні рецепти
Частенько трапляється, що гості вже тут як тут, а у вас не має нічого під рукою, щоб покласти на стіл. Ми приготували швидкий рецепт ситної страви, яка підкорила не одного гурмана.
Швидка лазанья – смачний, доступний рецепт для кожного. Якщо порівнювати її з класичним рецептом, вона мало чим різниться, але смак буде незрівнянним.
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Цей рецепт стане на допомогу кожному, у кого й так не багато часу на приготування обіду. Особливо коли йдеться про святкове застілля чи неочікуваних гостей.
Рецепт швидкої лазаньї
- Час: 1,5 години
- Порції: 6
– 300 грамів фаршу(курячий, або свинина-яловичина);
– 1 середня цибуля;
– 1 середня морква;
– 2 зубчики часнику;
– 350 грамів томатів у власному соку;
– 200 грамів води;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– сухі італійські трави;
– листи лазаньї;
– соус бешамель (300 грамів вже готового);
– моцарелла, твердий сир.
Приготування:
- ️Для болоньєзе нарізану кубиками цибулю підсмажуємо до прозорості, додаємо м'ясний фарш. Обсмажуємо декілька хвилин розбиваючи грудочки, додаємо нарізану моркву, часник, томати в соку, воду, і закриваємо кришкою.
- Залишаємо соус тушитись на 1 годину на найменшому вогні (час від часу помішуємо, і за необхідності можна долити трішки води).
- Після тушкування солимо, перчимо, додаємо італійські трави.
- ️Жаротривку форму змащуємо маслом, додаємо 2 столові ложки соусу бешамель, зверху листи лазаньї, близько 3 ложок болоньєзе, 3 ложки соусу бешамель. Так викладаємо чотири шари лазаньї. Зверху присипаємо нарізаною моцареллою, сиром і заливаємо залишками соусу.
- ️Запікаємо при 200 градусах – 30 хвилин.
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