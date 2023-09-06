Карпатські лиганці – давня українська страва, яку повинен вміти готувати кожен
6 вересня 2023, 12:16Читать новость на русском
Джерело:Сім'я
Картопляні лиганці – давня страва української кухні, яка дуже схожа на відомі нам палюшки. Але відмінність таке є: у лаганцях є начинка.
Лиганці здавна готували наші бабусі, але з часом, на жаль, такі давні рецепти забуваються та втрачаються. Аби відроджувати українську кухню, ми підготували рецепт карпатських лиганців з сиром, які ви з легкістю можете приготувати вдома.
Читайте також Найкращий вибір для школярів: як смачно нагодувати дитину під час активних буднів
Подавайте їх до столу зі сметаною та шкварками – це дуже смачно.
Лиганці з сиром
- Час: 60 – 80 хвилин
- Порції: 4
– 700 грамів картоплі;
– 1 куряче яйце;
– 330 грамів крохмалю;
– 1 ложка сметани;
– сіль.
Для начинки:
– 100 грамів домашнього сиру;
– 1 – 2 гілочки кропу.
Приготування:
- Ретельно помийте картоплю та відваріть у підсоленій воді не знімаючи шкірки.
- Охолодіть відварену картоплю. Почистіть від шкірки та розімніть в пюре.
- Додайте до пюре яйце, сметану, трішки солі та крохмаль. Замісіть тісто.
- Сформуйте з нього невеличкі кульки та покладіть у кожну начинку з сиру та насіченого кропу.
- Начинені лиганці відваріть у підсоленій киплячій воді 7 – 10 хвилин.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати яблучну шарлотку за лічені хвилини.