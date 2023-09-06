Карпатські лиганці – давня українська страва, яку повинен вміти готувати кожен

Картопляні лиганці – давня страва української кухні, яка дуже схожа на відомі нам палюшки. Але відмінність таке є: у лаганцях є начинка.

Лиганці здавна готували наші бабусі, але з часом, на жаль, такі давні рецепти забуваються та втрачаються. Аби відроджувати українську кухню, ми підготували рецепт карпатських лиганців з сиром, які ви з легкістю можете приготувати вдома.

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Подавайте їх до столу зі сметаною та шкварками – це дуже смачно.

Лиганці з сиром

Час: 60 – 80 хвилин

60 – 80 хвилин Порції: 4

– 700 грамів картоплі;– 1 куряче яйце;– 330 грамів крохмалю;– 1 ложка сметани;– сіль.– 100 грамів домашнього сиру;– 1 – 2 гілочки кропу.

Приготування:

Ретельно помийте картоплю та відваріть у підсоленій воді не знімаючи шкірки.

Охолодіть відварену картоплю. Почистіть від шкірки та розімніть в пюре.

Додайте до пюре яйце, сметану, трішки солі та крохмаль. Замісіть тісто.

Сформуйте з нього невеличкі кульки та покладіть у кожну начинку з сиру та насіченого кропу.

Начинені лиганці відваріть у підсоленій киплячій воді 7 – 10 хвилин.

Смачного!

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