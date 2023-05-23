Лимонад без цукру – напій, який врятує від спраги
23 травня 2023, 12:16Читать новость на русском
Джерело:Ласунка
Що найкраще врятує від спраги влітку – звичайно лимонад. Існує безліч смачних рецептів на будь-який гаманець та смак, але в нас є особливий рецепт.
Лимонад без цукру – саме той напій, який не тільки втамує спрагу, а й не зашкодить фігурі. Якщо ви хочете приготувати напій без будь-яких цукрозамінників — використовуйте в приготуванні дуже стиглі та солодкі фрукти.
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Це може бути медова диня, солодкі сорти манго, полуниця, персики. У цьому рецепті пропонуємо використовувати кокосове молоко, яке надасть напою не тільки особливого смаку, а й неабиякої користі.
Рецепт лимонаду без цукру
- Час: 5 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- У кокосову воду зі свіжого кокоса, чи збанки, додаємо лимонний сік і збовтуємо.
- У ступку кладемо листочки м'яти та часточки лайма. Розминаємо, щоб м'ята і цедра віддали запах.
Лимонад з кокосовим молоком / Фуд 52
- Розкладаємо по склянках м'яту з лаймом, заливаємо кокосовою сумішшю. Додаємо кубики льоду і подаємо напій до столу.
Смачного!