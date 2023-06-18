Три літні напої, які втамують спеку – рецепти на будь-який смак

Влітку так хочеться чогось прохолодного, що втамує не тільки спрагу, а й додасть особливого настрою. Серед популярних напоїв ми пропонуємо звернути увагу на такі коктейлі, як мохіто, апероль шприц та лимонад.

Прохолодні напої завжди стануть вдалим рішенням не тільки для вечірок в колі рідних чи друзів, а й для затишної вечері для двох.

Читайте також Смачний вибір для маленьких гурманів: чому курячі гомілки так подобаються дітям

24 канал дібрав три найкращі рецепти коктейлів, які сподобаються кожному.

Рецепт класичного мохіто

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 1

– 50 грамів білого рому;– 15 грамів цукрового сиропу;– 100 грамів газованої води;– 60 грамів лайма;– 3 грами м'яти;– 200 грамів подрібненого льоду.

Приготування:

У високу склянку викладаємо листочки м'яти, нарізаний часточками лайм.

Наповнюємо склянку подрібненим льодом доверху.

Вливаємо цукровий сироп, білий ром та содову. Обережно перемішуємо все високою ложкою для коктейлів.

Досипаємо трішки льоду та прикрашаємо м'ятою та ягодами (за бажанням).

Смачного!

Рецепт класичного коктейлю апероль шприц

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 1

– лід;– 80 мілілітрів лікеру Апероль;– 80 мілілітрів ігристого брюту;– 30 – 50 мілілітрів сильногазованої води;– скибочка апельсина;– м'ята.

Приготування:

Змішайте всі інгредієнти у бокалі.



Коктейль Апероль Шприц / Фото la cucina italiana

Додайте скибку апельсина та м'яту (листочки).

Смачного!

Рецепт безалкогольного лимонаду з кокосом

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 2

– 400 грамів кокосової води;– 30 грамів лимонного соку;– 3 лаймові часточки;– пучок листків м'яти.

Приготування:

У кокосову воду зі свіжого кокоса, чи збанки, додаємо лимонний сік і збовтуємо.

У ступку кладемо листочки м'яти та часточки лайма. Розминаємо, щоб м'ята і цедра віддали запах.

Розкладаємо по склянках м'яту з лаймом, заливаємо кокосовою сумішшю. Додаємо кубики льоду і подаємо напій до столу.

Смачного!

Сподобалися рецепти? Спробуйте також приготувати смачний, який ідеально пасуватиме до літніх напоїв.