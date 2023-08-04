Доступний варіант із сезонних продуктів: літній легкий бульйон

Овочевий бульйон чудово підходить як суп і основа для багатьох страв. Його дуже просто та легко готувати, тому популярність страви не викликає подиву.

Овочевий бульйон – це коли смачно, просто, а їсти зможе навіть дитина. Цей запашний бульйон також може стати основою для великої кількості страв.

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Рецепт літнього бульйону

Час : 1 година 20 хвилин

: 1 година 20 хвилин Порцій: 6

Легкий бульйон / Фото Fajne gotowanie

– 2 моркви;– 160 грамів кореня петрушки;– пів пучка петрушки;– 120 грамів кореня селери;– 140 грамів цибулі-порею;– 1 цибулина;– 15 мілілітрів оливкової олії;– спеції до смаку: сіль, перець, паприка солодка, куркума, перець запашний, лавровий лист, мелений імбир.

Приготування:

Овочі помийте, очистіть і наріжте.

У каструлю покладіть овочі та спеції (приблизні пропорції на 2 літри води: 3 лаврові листи, 5 зерен запашного перцю, по 1 чайній ложці куркуми, імбиру, перцю, солодкого і гострого перцю і солі).

Залийте у каструлю воду.

Варіть на повільному вогні близько години.

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