Доступний варіант із сезонних продуктів: літній легкий бульйон
4 серпня 2023, 21:32Читать новость на русском
Джерело:Fajne gotowanie
Овочевий бульйон чудово підходить як суп і основа для багатьох страв. Його дуже просто та легко готувати, тому популярність страви не викликає подиву.
Овочевий бульйон – це коли смачно, просто, а їсти зможе навіть дитина. Цей запашний бульйон також може стати основою для великої кількості страв.
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Рецепт літнього бульйону
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 6
– 2 моркви;
– 160 грамів кореня петрушки;
– пів пучка петрушки;
– 120 грамів кореня селери;
– 140 грамів цибулі-порею;
– 1 цибулина;
– 15 мілілітрів оливкової олії;
– спеції до смаку: сіль, перець, паприка солодка, куркума, перець запашний, лавровий лист, мелений імбир.
Приготування:
- Овочі помийте, очистіть і наріжте.
- У каструлю покладіть овочі та спеції (приблизні пропорції на 2 літри води: 3 лаврові листи, 5 зерен запашного перцю, по 1 чайній ложці куркуми, імбиру, перцю, солодкого і гострого перцю і солі).
- Залийте у каструлю воду.
- Варіть на повільному вогні близько години.