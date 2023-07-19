Ще не все приготували з кабачка: рецепт літнього рагу
19 липня 2023, 11:45Читать новость на русском
Джерело:kwestia smaku
Рагу з кабачків – саме те, що потрібно під час спекотного літа. Легка страва відмінно смакуватиме як на обід, так і на вечерю.
Кабачки, червоний перець і бекон – неймовірне поєднання. Приготуйте запашне літнє рагу, поки не пізно, адже насолоджуватися сезонними овочами потрібно у час їх популярності.
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Рецепт літнього рагу
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
– приблизно 700 грамів кабачків;
– пів столової ложки оливкової олії;
– пів столової ложки вершкового масла;
– пів цибулини;
– 200 грамів копченого бекону;
– 1 маленька цибуля-порей;
– 2 зубчики часнику;
– пів склянки бульйону;
– пів чайної ложки солодкої паприки;
– пів червоного перцю;
– 1 помідор;
– 1 чайна ложка томатної пасти;
– петрушка до смаку.
Приготування:
- Кабачок помийте, обріжте кінчики, наріжте кубиками та відкладіть.
- У широкій більшій каструлі або глибокій сковороді обсмажте на оливковій олії нарізану кубиками цибулю.
- Додайте нарізаний кубиками бекон (зрізавши жорстку шкірку) і смажте, час від часу помішуючи, приблизно 5 хвилин.
- Зріжте зелене листя цибулі-порею, залишивши білу і світло-зелену частини. Промийте, обсушіть і розріжте вздовж на 4 частини, потім поперек на скибочки.
- Додайте до обсмаженого бекону і перемішайте.
- Вкиньте на сковороду натертий часник і смажте, помішуючи, 2 хвилини.
- Накрийте кришкою і тушкуйте приблизно 3 хвилини, поки цибуля-порей не стане м’якою.
- Відкрийте каструлю і влийте бульйон, додайте паприку.
- Готуйте, час від часу помішуючи, приблизно 3 хвилини.
- Додайте цукіні, перемішайте, посоліть і поперчіть.
- Згодом додайте нарізаний кубиками перець.
- Помідор очистіть від шкірки і наріжте четвертинками.
- Видаліть насіння, а м'якоть наріжте кубиками.
- Додайте його в блюдо разом з томатною пастою.
- Помішуючи, готуйте близько 2 – 3 хвилин, посипте петрушкою і подавайте.