Наче рис, а насправді макарони: рецепт пасти орзо з грибами

31 серпня 2023, 11:51
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Смачні рецепти

Не знаєте, що приготувати на обід чи вечерю? Спробуйте приготувати макарони орзо з печерицями у ніжному вершковому соусі. Завдяки орзо, страва буде схожою на різото, але смакуватиме як італійська паста.

Орзо – різновид італійської пасти, яка зовні схожа на довгозернистий рис. Смак та склад продукту – звичайні макарони.

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Вона швидка у приготуванні, смачна та комбінується з різними інгредієнтами: томати, гриби, сир чи вершки. Спробуйте такий різновид макаронів та ви будете приємно здивовані результатом.

Макарони орзо з грибами

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 20 грамів вершкового масла;
 – 3 зубчики часнику;
 – 200 грамів печериць;
 – макарони орзо;
 – пучок петрушки;
 – 200 грамів вершків;
 – 1 – 2 ложки борошна;
 – 30 грамів твердого сиру;
 – сіль;
 – сухі прованські трави.

Приготування:

  • На вершковому маслі обсмажуємо подрібнений часник та печериці до золотистої скоринки.
  • В киплячій воді відварюємо макарони орзо протягом 5 хвилин.
  • Нарізані скибками печериці заливаємо вершками та додаємо дрібно нарізану петрушку, сіль, спеції та борошно. Перемішуємо та загущуємо соус на низькому вогні.
  • Додаємо готові макарони та сир, перемішуємо.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак