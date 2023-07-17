Ідеальний хрускіт гарантований: малосольні огірки без зайвих труднощів

17 липня 2023, 12:31
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Джерело:

Foodoboz

Обожнюєте похрумтіти огірочками та хочете зберегти їх впродовж цілого року? Пропонуємо приготувати малосольні огірочки на зиму, аби не відмовляти собі у задоволенні.

Малосольні огірки — ідеальна закуска, яку люблять усі влітку чи взимку. Хрусткі, злегка гострі огірки відмінно поєднуються практично з будь-яким гарніром: картоплею, кашами чи макаронами.

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Варіантів приготування малосольних огірків сотні й кожен із них по-своєму оригінальний. Ці огірки будуть готові вже через добу.

Рецепт малосольних огірків

  • Час: 1 доба
  • Порції: 2 – 4
Інгредієнти:
 – 2 кілограми свіжих огірків;
 – 1 літр води;
 – 1 столова ложка солі;
 – листя смородини;
 – виноградне листя;
 – листя хрону;
 – кріп;
 – 1 головка часнику;
 – 1 чайна ложка чорного перцю горошком.

Приготування:

  • Для приготування маринаду наливаємо в каструлю воду, додаємо сіль і доводимо воду до кипіння. Коли вода закипить і сіль повністю розчиниться, вимикаємо плиту і даємо маринаду час охолонути до теплого стану.
Пропорції зазначено на один літр маринаду, тому кількість маринаду у вас залежатиме від кількості огірків.
  • На дно посуду для засолювання огірків покладіть листя хрону, кілька гілочок кропу, листя винограду і листя смородини. Миємо огірки, відрізаємо у кожного огірка хвостики і викладаємо їх зверху на листя.
  • Додаємо очищений та нарізаний скибками часник, перець горошком, кілька парасольок кропу.
  • Поверх парасольок кропу викладаємо решту огірків. Зверху викладаємо кілька листків винограду.
  • Заливаємо огірки маринадом. Після того, як ви вимкнете плиту, маринад має остигати не менше 5 хвилин.
  • Притискаємо огірки тарілкою, аби вони не спливали. Якщо ж ви використовуєте не відерце, а банку, просто пропустіть цей етап приготування.
  • Закриваємо посуд з огірками кришкою. Після того, як маринад охолоне, посуд з огірками прибираємо в холодильник. Огірки можна буде дегустувати вже наступного дня.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак