Ідеальний маринад до курячих крилець барбекю

Щоб провести літо вдало, радимо приготувати смачні та соковиті курячі крильця в особливому маринаді – барбекю. Їх можна посмажити і вдома, але краще таки на природі.

Курячі крильця – універсальний продукт, адже вони смачні у будь-якому приготуванні: на сковорідці, в духовці чи на мангалі. Найсмачніший варіант звичайно останній, але не завжди є змога вибратися на природу.

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Подавайте курячі крильця з картоплею, свіжим овочевим салатом чи іншим гарніром та насолоджуйтеся обідом з рідними чи друзями.

Рецепт маринаду барбекю для курячих крилець

Час: 6 – 8 годин

6 – 8 годин Порції: 4

– 1 кілограм курячих крилець;– 9 грамів солі;– 1 чайна ложка соєвого соусу чи ворчестеру;– 0,5 чайної ложки сухого часнику;– мелена паприка;– чорний мелений перець;– 1 чайна ложка яблучного оцту;– 35 – 40 грамів олії.

Приготування:

Для маринаду курячих крилець потрібно змішати всі інгредієнти. Ретельно замаринуйте крильця та відправте під шаром харчової плівки до холодильника на кілька годин, а краще на ніч.

Розпалюємо вогонь, потрібно дочекатись поки буде дуже легкий жар. Якщо гриль з кришкою – тоді 180 градусів.

Готуємо курячі крильця на повільному вогні 25 – 30 хвилин. Обсмажуємо з обох боків декілька раз перегортаючи, доведіть крильця до рум’яної скоринки.

Подавайте їх з улюбленим соусом чи овочами.

Щоб крильця не підгоріли, важливо дочекатися слабкого жару.

Смачного!

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