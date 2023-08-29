Ідеальний маринад до курячих крилець барбекю

29 серпня 2023, 16:22
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Джерело:

Володимир Ярославський

Щоб провести літо вдало, радимо приготувати смачні та соковиті курячі крильця в особливому маринаді – барбекю. Їх можна посмажити і вдома, але краще таки на природі.

Курячі крильця – універсальний продукт, адже вони смачні у будь-якому приготуванні: на сковорідці, в духовці чи на мангалі. Найсмачніший варіант звичайно останній, але не завжди є змога вибратися на природу.

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Подавайте курячі крильця з картоплею, свіжим овочевим салатом чи іншим гарніром та насолоджуйтеся обідом з рідними чи друзями.

Рецепт маринаду барбекю для курячих крилець

  • Час: 6 – 8 годин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 1 кілограм курячих крилець;
 – 9 грамів солі;
 – 1 чайна ложка соєвого соусу чи ворчестеру;
 – 0,5 чайної ложки сухого часнику;
 – мелена паприка;
 – чорний мелений перець;
 – 1 чайна ложка яблучного оцту;
 – 35 – 40 грамів олії.

Приготування:

  • Для маринаду курячих крилець потрібно змішати всі інгредієнти. Ретельно замаринуйте крильця та відправте під шаром харчової плівки до холодильника на кілька годин, а краще на ніч.
  • Розпалюємо вогонь, потрібно дочекатись поки буде дуже легкий жар. Якщо гриль з кришкою – тоді 180 градусів.
Щоб крильця не підгоріли, важливо дочекатися слабкого жару.
  • Готуємо курячі крильця на повільному вогні 25 – 30 хвилин. Обсмажуємо з обох боків декілька раз перегортаючи, доведіть крильця до рум’яної скоринки.
  • Подавайте їх з улюбленим соусом чи овочами.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак