Не втрачають хрусткості та добре зберігаються: мариновані огірки на зиму

20 липня 2023, 07:50
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Джерело:

ania gotuje

Немає кращої консервації, ніж мариновані огірки, приготовані за традиційним рецептом. Це перевірений спосіб зберігання найкращих закруток.

Рецепт з давніми традиціями – це перевірена класика. Ви можете бути впевнені, що ця консервація простоїть всю зиму. Але вона настільки смачна, що вам захочеться все з'їсти ще до першого снігу. 

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Рецепт маринованих огірків

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4 літри

Так хрустко / Фото ania gotuje

Інгредієнти:

  • 2 кілограми невеликих огірків;
  • 2 невеликі головки часнику;
  • великий пучок кропу з парасольками;
  • шматочок кореня і листя хрону;
  • 2 літри окропу;
  • 4 плоских ложки кам'яної солі;
  • також можна давати: зелене листя дуба і чорної смородини, листя винограду або вишні.

Приготування:

  • Огірки ретельно промийте під холодною проточною водою. Також промийте фенхель, хрін і листя (якщо використовуєте).
  • Корінь хрону наріжте дрібнішими смужками, а головки часнику видаліть зубчики. Зубчики часнику чистити не потрібно.
  • Підготуйте чотири чисті банки по 1 літрі. Вони повинні бути ідеально чистими, бажано ошпареними окропом. Також потрібні гвинтові кришки. Використовуйте лише непошкоджені банки та кришки.
  • Всі продукти розділіть порівну на чотири частини.
  • На дно кожної банки покладіть трохи кропу, зубчики часнику, шматочки та листя хрону або дуба (якщо є).
  • Починайте вкладати огірки. Складіть їх вертикально. Намагайтеся помістити до банки якомога більше огірків.
  • Закип'ятіть два літри води і додайте в неї чотири столові ложки кам'яної солі. Помішуйте воду, поки в ній не розчиниться сіль.
  • Залийте всі банки гарячою водою і посоліть. Злегка струсіть банку, щоб вода проникла в усі бульбашки повітря всередині банки. Розсіл повинен повністю покривати огірки. 
  • Щільно закрийте банки і залишіть на три дні в кімнаті, де буде близько 20 градусів. Після закінчення цього часу можна перемістити банки з огірками в комору або льох. Огірки замаринуються приблизно через два тижні і максимум через 20 днів.
  • Після того, як банки будуть закручені, їх можна перевернути догори дном, загорнути в рушник або бавовняну тканину і залишити до повного охолодження.
Приготуйте до пари солоні огірки на зиму.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська