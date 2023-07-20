Не втрачають хрусткості та добре зберігаються: мариновані огірки на зиму
20 липня 2023, 07:50Читать новость на русском
Джерело:ania gotuje
Немає кращої консервації, ніж мариновані огірки, приготовані за традиційним рецептом. Це перевірений спосіб зберігання найкращих закруток.
Рецепт з давніми традиціями – це перевірена класика. Ви можете бути впевнені, що ця консервація простоїть всю зиму. Але вона настільки смачна, що вам захочеться все з'їсти ще до першого снігу.
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Рецепт маринованих огірків
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4 літри
Інгредієнти:
- 2 кілограми невеликих огірків;
- 2 невеликі головки часнику;
- великий пучок кропу з парасольками;
- шматочок кореня і листя хрону;
- 2 літри окропу;
- 4 плоских ложки кам'яної солі;
- також можна давати: зелене листя дуба і чорної смородини, листя винограду або вишні.
Приготування:
- Огірки ретельно промийте під холодною проточною водою. Також промийте фенхель, хрін і листя (якщо використовуєте).
- Корінь хрону наріжте дрібнішими смужками, а головки часнику видаліть зубчики. Зубчики часнику чистити не потрібно.
- Підготуйте чотири чисті банки по 1 літрі. Вони повинні бути ідеально чистими, бажано ошпареними окропом. Також потрібні гвинтові кришки. Використовуйте лише непошкоджені банки та кришки.
- Всі продукти розділіть порівну на чотири частини.
- На дно кожної банки покладіть трохи кропу, зубчики часнику, шматочки та листя хрону або дуба (якщо є).
- Починайте вкладати огірки. Складіть їх вертикально. Намагайтеся помістити до банки якомога більше огірків.
- Закип'ятіть два літри води і додайте в неї чотири столові ложки кам'яної солі. Помішуйте воду, поки в ній не розчиниться сіль.
- Залийте всі банки гарячою водою і посоліть. Злегка струсіть банку, щоб вода проникла в усі бульбашки повітря всередині банки. Розсіл повинен повністю покривати огірки.
- Щільно закрийте банки і залишіть на три дні в кімнаті, де буде близько 20 градусів. Після закінчення цього часу можна перемістити банки з огірками в комору або льох. Огірки замаринуються приблизно через два тижні і максимум через 20 днів.
- Після того, як банки будуть закручені, їх можна перевернути догори дном, загорнути в рушник або бавовняну тканину і залишити до повного охолодження.