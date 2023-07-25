Хрумка закуска з пікантною ноткою: огірки з гірчицею в зернах

Попіклуйтеся по закуску на зиму заздалегідь – приготуйте хрумкі огірки із зернами гірчиці, аби смакувати ними будь-коли.

Серед найпопулярніших консервацій на зиму, ми часто закручуємо помідори, салати та огірки. Існує багато варіант огірочків, але цей особливий.

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Хрумкі огірки із пікантними нотками, які додають зерна гірчиці – відмінна закуска як до буденного столу, так і до святкового. Спробуйте і ви будете приємно здивовані.

Рецепт огірків із зернами гірчиці

Час: 2 години

2 години Порції: 3 – 4

– 3 літри огірків;– 1,5 літра води;– 200 грамів цукру;– 200 грамів 9% оцту;– 75 грамів солі;– часник;– лавровий лист;– суцвіття кропу;– зерна гірчиці.

Приготування:

Свіжі огірки заливаємо водою на кілька годин. Ретельно миємо та обрізаємо кінчики.

У кожну банку викладаємо на дно суцвіття кропу, кілька розрізаних зубчиків часнику. Зверху викладаємо огірочки – щільно.

Для маринаду з'єднуємо в каструлі воду, цукор, оцет, сіль та лавровий лист. Доводимо до кипіння, аби всі інгредієнти розчинилися. Заливаємо гарячим маринадом огірки та накриваємо кришками.

На дно великої каструлі викладаємо кухонний рушник, зверху банки з огірками.Заливаємо все гарячою водою так, аби вона не діставала горловини банок. Стерилізуємо огірки 10 хвилин з моменту закипання.

Виймаємо огірки в банках та щільно докручуємо кришки. Охолоджуємо огірки при кімнатній температурі.

Смачного!

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