Навіть свекруха попросить рецепт: мариновані помідори з часником – рецепт за 30 хвилин
4 липня 2023, 21:25Читать новость на русском
Джерело:fajne gotowanie
Мариновані помідори – незамінна закуска на будь-якому столі. Така консервація має бути у кожної господині.
Є простий та швидкий рецепт маринованих помідорів з часником. А що може бути краще за консервацію, приготовану за лічені хвилини?
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Рецепт маринованих помідорів з часником
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 7
– 45 мілілітрів оцету;
– 20 грамів цукру;
– 15 грамів солі;
– 1 кілограм помідорів;
– 100 грамів часнику;
– 200 грамів цибулі;
– 1,5 літра води;
– спеції до смаку: запашний перець, лавровий лист, гірчиця.
Приготування:
- На дно чистих та простерилізованих банок покладіть лавровий лист, гірчицю і зелень.
- Цибулю і часник очистіть і наріжте скибочками.
- Киньте все це в банки.
- Помідори помийте і викладіть в банки так, щоб було трохи простору.
- У каструлі закип'ятіть 1,5 літра води, додайте цукор, сіль і оцет, прокип'ятіть.
- Остудіть розсіл і залийте ним помідори.
- Пастеризуйте банки на вогні 5 хвилин.