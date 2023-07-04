Навіть свекруха попросить рецепт: мариновані помідори з часником – рецепт за 30 хвилин

Мариновані помідори – незамінна закуска на будь-якому столі. Така консервація має бути у кожної господині.

Є простий та швидкий рецепт маринованих помідорів з часником. А що може бути краще за консервацію, приготовану за лічені хвилини?

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Рецепт маринованих помідорів з часником

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 7

Особлива закуска / Фото unsplash

– 45 мілілітрів оцету;– 20 грамів цукру;– 15 грамів солі;– 1 кілограм помідорів;– 100 грамів часнику;– 200 грамів цибулі;– 1,5 літра води;– спеції до смаку: запашний перець, лавровий лист, гірчиця.

Приготування: