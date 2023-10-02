Маринована капуста з перцем: пропорції на 3-літрову банку – рецепт, що "розірвав" ТікТок
2 жовтня 2023, 19:30Читать новость на русском
Джерело:ТікТок tanya kopyan
Зимова пора завжди асоціюється зі зручними пухнастими ковдрами, теплими светрами та вечорами біля затишної пічки. Однією з найбільших радостей холодів є можливість скуштувати баночку домашньої консервації, яка пасує до безлічі страв.
Важливе місце серед усіх закруток посідає капуста. Маринована капуста з перцем додасть смаку вашому столу впродовж холодних місяців та додасть пікантності будь-якій страві чи столу.
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Рецепт маринованої капусти з перцем
- Час: 2 години
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 2 кілограми посіченої капусти;
– 3 – 5 болгарських перців (у залежності від розміру);
– 4 зубчику часнику;
– 2 моркви;
– 1 літр води;
– 1,5 столових ложок солі;
– 5 столових ложок цукру;
– 10 горошин чорного перцю;
– 100 мілілітрів оцту;
– 100 мілілітрів олії;
– 2 лаврових листки.
Приготування:
- Очистіть перці та наріжте на тонкі смужки.
- Очищений часник дрібно посічіть ножем.
- Моркву натріть на грубій терці.
- З'єднайте всі інгредієнти у великій мисці.
- Викладіть їх у чисту 3-літрову банку.
- Закип'ятіть 1 літр води та додайте всі інгредієнти (крім оцту).
- Розмішайте маринад, вимкніть газ та додайте оцет.
- Залийте гарячим маринадом капусту.
- Зберігайте у прохолодному місці.