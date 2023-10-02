Маринована капуста з перцем: пропорції на 3-літрову банку – рецепт, що "розірвав" ТікТок

19:30

Зимова пора завжди асоціюється зі зручними пухнастими ковдрами, теплими светрами та вечорами біля затишної пічки. Однією з найбільших радостей холодів є можливість скуштувати баночку домашньої консервації, яка пасує до безлічі страв.