Як приготувати матчу вдома: рецепт трендового напою

Матча-лате є чи не в кожному ресторані або кав’ярні. Та окреме задоволення – створити улюблений напій вдома та поділитися ним з близькими. Як приготувати ідеальну матчу в домашніх умовах – у матеріалі.

Напій існує ще з часів китайської династії Тан. Перші згадки про матчу датовані VII століттям нашої ери.

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Звідки взялась матча

За словами Кейко Кітазави, викладача японської чайної церемонії, матчу до Японії привіз дзен-монах Ейсаю у ХІІ столітті.

Монах вважав, що матча має лікувальні властивості та всіляко популяризував напій серед військових та еліти.

Традиція матча перекочувала з китайської культури до японської / Фото Unsplash

Матча стала улюбленим напоєм заможних японських сімей – лише вони могли дозволити собі китайський імпорт. Цей різновид чаю незабаром став витонченим напоєм пишних вечірок та зустрічей.

До ХV століття матча лишалась напоєм багатіїв, проте згодом поширилась і серед простого люду.

Чим корисна матча Матча є альтернативою каві – цей напій має стільки ж кофеїну. Проте, на відміну від кави, матча багата на катехіни та антиоксиданти. Ці речовини можуть знизити ризик пошкодження клітин та розвитку хронічних захворювань. Окрім того, матча прискорює обмін речовин, покращує пам’ять, захищає печінку та покращує настрій.

Як приготувати напій

Оригінальна матча припаде до душі не кожному – тому баристи винайшли безліч видів напою, які можуть задовольнити найвибагливішого клієнта. Це – гарячі напої, матча з льодом, матча-лате, напій у поєднанні зі смузі чи молоком. Звичайно, коштують варіації матчі недешево. А от класичний напій можна зробити вдома набагато дешевше.

Що потрібно для приготування:

Склянка гарячої води

Пів чайної ложки порошку матча

Термометр чи електрочайник з термометром

Чайна миска або чаша

Вінчик для матчі

Сито

Приготування матчі займає приблизно 3 – 5 хвилин / Фото Unsplash

Процес приготування

Розігрійте миску

Підвищити температуру чаші для матчі дуже легко – достатньо просто потримати її під проточною гарячою водою. Це допоможе зберегти чай теплим, поки він готується.

Нагрійте воду

Розігріти воду треба правильно – не даючи закипіти, та отримати температуру 85 – 90 градусів. У цьому вам допоможе термометр, який точно визначить, чи готова вода.

Просійте порошок

Використайте мілке сито чи спеціальний просіювач. Це допоможе перетворити матчу на м’який напій з пінкою.

Перед додаванням краще її просіяти / Фото Unsplash

Додайте матчу

Додайте пів чайної ложки матчі до миски. Після цього додайте трохи та збийте вінчиком. Робити це треба енергійно, щоб з’явилась пінка. Вона має покривати приблизно третину чаші.

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Насолоджуйтесь

Пити матчу можна одразу із чаші, як це роблять японці, або ж перелити напій до чашки. Матчу можна охолодити чи додати до неї улюблені інгредієнти: молоко, лід, крем чи цукор.

До матчі можна додати лід, молоко чи цукор / Фото Unsplash