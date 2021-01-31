Як приготувати млинці на кефірі: домашній рецепт

31 січня 2021 , 10:25
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Як приготувати тонкі млинці? Спробуйте – на кефірі. Вони виходять надзвичайно ніжними та смачними.

Джерело: Smachno News

Млинці готують на молоці або на кефірі. Це чудова основа для будь-якої начинки – солодкої, солоної. Якщо ви хочете приготувати з солоною начинкою, то не додавайте в тісто цукор. Для того, щоб млинці виходили тонкими – потрібно додати в тісто окріп.

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Рецепт солодких млинців

Інгредієнти:
– 500 мілілітрів кефіру;
– 200 грамів борошна;
– 150 мілілітрів води;
– 3 яйця;
– дрібка солі;
– 0,5 чайної ложки соди;
– 1 столова ложка цукру;
– 2 столові ложки соняшникової олії;
– соняшникова олія для смаження.

Млинці з кокосовими пластівцями/Фото pexels.com

  1. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
  2. У мисці змішайте яйця з цукром, додайте сіль, перемішайте. У кип'ячену воду додайте соду, перемішайте, вилийте у тісто. Далі – додайте кефір, соняшникову олію і борошно, перемішайте до однорідної консистенції. Залиште тісто при кімнатній температурі на 10-15 хвилин.
  3. На гарячу пательню додайте олію, вилийте невелику кількість тіста, рівномірно розподіліть. Кожен млинець обсмажте на середньому вогні декілька хвилини з обох сторін.
  4. Викладіть на тарілку, задекоруйте кокосовими пластівцями. Подавайте гарячі млинці зі сметаною, медом або фруктами. Смачного!