Мочі – готуємо улюблений японський десерт

В Україні все більше стають популярними десерти родом з Японії – мочі. У нас є рецепт, за яким вони у вас вийдуть з першого разу.

Мочі – популярний десерт японської кухні, який готують з рисового борошна та різноманітних начинок. Інколи їх називають також "моті", проте в Японії – мочі.

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Ми пропонуємо приготувати мочі з ягідною начинкою за перевіреним рецептом.

Рецепт японських мочі

Час: 2 години

2 години Порції: 6 – 7 штук

– 90 мілілітрів води;– 90 мілілітрів молока;– 40 грамів цукру;– дрібка солі;– 160 грамів борошна з клейкого рису;– 20 мілілітрів рослинної олії;– барвник (за бажанням).⠀ ⠀– 100 грамів манго або будь-яких ягід чи фруктів;– 10 грамів цукру;– 5 грамів кукурудзяного крохмалю.– 200 грамів вершкового сиру;– 50 грамів згущеного молока.

Приготування:

Для тіста поєднуємо воду, молоко, цукор та сіль. Додаємо борошно і перемішуємо. Вливаємо олію, барвник та знову добре перемішуємо. Накриваємо харчовою плівкою, робимо отвори і прибираємо у мікрохвильовку на 2 – 3 хвилини при найвищій потужності.

Тісто накриваємо харчовою плівкою і даємо повністю охолонути.

Після цього руки змащуємо олією, добре вимішуємо тісто. Ділимо його на 6 рівних частин. ⠀

Для приготування начинки манго, цукор та кукурудзяний крохмаль пробиваємо блендером, доводимо до кипіння і варимо до загущення. Даємо повністю охолонути.

Для крему вершковий сир та згущене молоко збиваємо міксером до загущення.

Розплющуємо кожен шматочок тіста, в центр кладемо крем та начинку і згортаємо краї (як на відео). Присипаємо сумішшю з кукурудзяного крохмалю та цукрової пудри.

Даємо постояти в холодильнику одну годину.

Смачного!

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