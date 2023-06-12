Справжній літній напій – рецепт мохіто з полуницею

Влітку так і хочеться чогось освіжаючого, холодного та смачного. Чому б не приготувати мохіто, але не класичне, а з полуницею.

Мохіто – один з найпопулярніших літніх коктейлів. Подейкують, що вперше його приготували на Кубі, адже там завжди спекотно та полюбляють ром.

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Окрім відомого нам класичного мохіто з лаймом та м1ятою, ми пропонуємо спробувати полуничний. Він додає особливого смаку та аромату напою.

Рецепт полуничного мохіто

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 1

– 50 грамів білого рому;– 15 грамів полуничного сиропу;– 100 грамів газованої води;– 60 грамів лайма;– 120 грамів полуниці;– 3 грами м'яти;– 200 грамів подрібненого льоду.

Приготування:

У високу склянку викладаємо листочки м'яти, нарізаний часточками лайм. Додаємо полуницю та ретельно розминаємо.

Наповнюємо склянку подрібненим льодом доверху.



Полуничний мохіто / Фото The spruce eat

Вливаємо полуничний сироп, білий ром та содову. Обережно перемішуємо все високою ложкою для коктейлів.

Досипаємо трішки льоду та прикрашаємо м'ятою та ягодами полуниці.

Смачного!

Рецепт безалкогольного мохіто

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 1

– 15 грамів цукрового сиропу;– 150 грамів газованої води;– 60 грамів лайма;– 3 грами м'яти;– 200 грамів льоду.

Приготування:

У високу склянку викладаємо листочки м'яти, нарізаний часточками лайм. Ретельно розминаємо.

Наповнюємо склянку подрібненим льодом доверху.



Класичний мохіто / Фото The spruce eat

Вливаємо цукровий сироп та содову. Обережно перемішуємо все високою ложкою для коктейлів.

Досипаємо трішки льоду та прикрашаємо м'ятою.

Смачного!

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