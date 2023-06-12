Справжній літній напій – рецепт мохіто з полуницею
12 червня 2023, 13:30Читать новость на русском
Джерело:Іншейкер
Влітку так і хочеться чогось освіжаючого, холодного та смачного. Чому б не приготувати мохіто, але не класичне, а з полуницею.
Мохіто – один з найпопулярніших літніх коктейлів. Подейкують, що вперше його приготували на Кубі, адже там завжди спекотно та полюбляють ром.
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Окрім відомого нам класичного мохіто з лаймом та м1ятою, ми пропонуємо спробувати полуничний. Він додає особливого смаку та аромату напою.
Рецепт полуничного мохіто
- Час: 5 хвилин
- Порції: 1
– 50 грамів білого рому;
– 15 грамів полуничного сиропу;
– 100 грамів газованої води;
– 60 грамів лайма;
– 120 грамів полуниці;
– 3 грами м'яти;
– 200 грамів подрібненого льоду.
Приготування:
- У високу склянку викладаємо листочки м'яти, нарізаний часточками лайм. Додаємо полуницю та ретельно розминаємо.
- Наповнюємо склянку подрібненим льодом доверху.
Полуничний мохіто / Фото The spruce eat
- Вливаємо полуничний сироп, білий ром та содову. Обережно перемішуємо все високою ложкою для коктейлів.
- Досипаємо трішки льоду та прикрашаємо м'ятою та ягодами полуниці.
Смачного!
Рецепт безалкогольного мохіто
- Час: 5 хвилин
- Порції: 1
– 15 грамів цукрового сиропу;
– 150 грамів газованої води;
– 60 грамів лайма;
– 3 грами м'яти;
– 200 грамів льоду.
Приготування:
- У високу склянку викладаємо листочки м'яти, нарізаний часточками лайм. Ретельно розминаємо.
- Наповнюємо склянку подрібненим льодом доверху.
Класичний мохіто / Фото The spruce eat
- Вливаємо цукровий сироп та содову. Обережно перемішуємо все високою ложкою для коктейлів.
- Досипаємо трішки льоду та прикрашаємо м'ятою.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати рецепт квасу, який готували ще наші предки.