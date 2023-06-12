Справжній літній напій – рецепт мохіто з полуницею

12 червня 2023, 13:30
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Джерело:

Іншейкер

Влітку так і хочеться чогось освіжаючого, холодного та смачного. Чому б не приготувати мохіто, але не класичне, а з полуницею.

Мохіто – один з найпопулярніших літніх коктейлів. Подейкують, що вперше його приготували на Кубі, адже там завжди спекотно та полюбляють ром.

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Окрім відомого нам класичного мохіто з лаймом та м1ятою, ми пропонуємо спробувати полуничний. Він додає особливого смаку та аромату напою.

Рецепт полуничного мохіто

  • Час: 5 хвилин
  • Порції: 1
Інгредієнти:
– 50 грамів білого рому;
– 15 грамів полуничного сиропу;
– 100 грамів газованої води;
 – 60 грамів лайма;
 – 120 грамів полуниці;
 – 3 грами м'яти;
 – 200 грамів подрібненого льоду.

Приготування:

  • У високу склянку викладаємо листочки м'яти, нарізаний часточками лайм. Додаємо полуницю та ретельно розминаємо.
  • Наповнюємо склянку подрібненим льодом доверху.


Полуничний мохіто  /  Фото The spruce eat

  • Вливаємо полуничний сироп, білий ром та содову. Обережно перемішуємо все високою ложкою для коктейлів.
  • Досипаємо трішки льоду та прикрашаємо м'ятою та ягодами полуниці.

Смачного!

Рецепт безалкогольного мохіто

  • Час: 5 хвилин
  • Порції: 1
Інгредієнти:
 – 15 грамів цукрового сиропу;
 – 150 грамів газованої води;
 – 60 грамів лайма;
 – 3 грами м'яти;
 – 200 грамів льоду.

Приготування:

  • У високу склянку викладаємо листочки м'яти, нарізаний часточками лайм. Ретельно розминаємо.
  • Наповнюємо склянку подрібненим льодом доверху.


Класичний мохіто / Фото The spruce eat

  • Вливаємо цукровий сироп та содову. Обережно перемішуємо все високою ложкою для коктейлів.
  • Досипаємо трішки льоду та прикрашаємо м'ятою.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак